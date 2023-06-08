شرطة الرياض تطيح بمقيم لترويجه أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي والحشيش المخدر

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، من القبض على مقيم لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر.

إحالة إلى النيابة

وتم إيقاف المضبوط، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، فيما تواصل المملكة جهودها في الحرب على المخدرات في مختلف المناطق.

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بهذه المناطق.. إحباط تهريب وترويج كميات من المخدرات وضبط المخالفين

وبالأمس، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب كميات من المخدرات.