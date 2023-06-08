الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
شرطة الرياض تطيح بمقيم لترويجه أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي والحشيش المخدر
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شرطة الرياض تطيح بمقيم لترويجه أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي والحشيش المخدر

شرطة الرياض تطيح بمقيم لترويجه أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي والحشيش المخدر

شرطة الرياض تطيح بمقيم لترويجه أقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي والحشيش المخدر
٠٥:٥١:٠٥ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، من القبض على مقيم لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر.

إحالة إلى النيابة

وتم إيقاف المضبوط، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، فيما تواصل المملكة جهودها في الحرب على المخدرات في مختلف المناطق.

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بهذه المناطق.. إحباط تهريب وترويج كميات من المخدرات وضبط المخالفين

وبالأمس، صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب كميات من المخدرات.

إحباط تهريب 62.5 طن من القات المخدر

وأوضح أنها أحبطت تهريب 62.5 طن من القات المخدر و1.842 طنًا من مادة الحشيش المخدر و692,106 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأكد أنها قبضت على المشاركين في تهريبها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

ضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة في 3 مناطق

في الوقت نفسه، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 31 مخالفا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق الرياض والمدينة المنورة وتبوك.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الحرب على المخدرات القبض على مقيم منطقة الرياض

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