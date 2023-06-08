“وفاء وبر”.. شاب يحتفل مع والده بمناسبة تخرجه من كلية الملك فهد الأمنية

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل على تويتر مقطع فيديو، يوثق لحظة مؤثرة لأحد خريجي كلية الملك فهد الأمنية.

شاب يحتفل مع والده:

ويظهر الفيديو الشاب وهو يجري لاحتضان والده معبرا عن فرحته بهذه المناسبة السعيدة.

وبحسب الفيديو فقد ظهر الطالب وهو يجري بسرعة نحو والده، ويحتضنه أمام الناس وأدى له التحية، في إشارة إلى بره وانضباطه بعمله.

وكان حفل تخريج الدورة (64) من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، والدورة (52) للضباط الجامعيين، والدفعة (13) من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي للعام الدراسي 1444هـ، قد أقيم في مقر كلية الملك فهد الأمنية بالرياض.

يردد القرآن مع والده المريض:

وفي وقت سابق تفاعل رواد السوشيال ميديا، مع مقطع فيديو متداول، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يظهر شباب يعيد تلاوة القرآن على والده، لئلا ينساه، حيث إنه مصاب بمرض الزهايمر.

ووثق الفيديو مشهد الأب وابنه يجلسان، والابن يتلو القرآن بصوت عذب واضح، والوالد يكمل من حيث وقف الابن، واستمرت مدة عرض الفيديو نحو دقيقة ونصف.

وقال حساب “Adam”: “الحمد لله على نعمة الإسلام نعمة التربية رحم الله من رباه نعم الابن، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين”.

وأورد حساب “فهد الغفيلي”: “هذا الفيديو أصابني بالقشعريرة.. شاب يقرأ القرآن على والده المسن (المصاب بالزهايمر) خوفًا عليه أن ينساه. هل رأيتم أجمل من صورة البرّ هذه؟! الأب يحصد ما زرعه في ابنه”.

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