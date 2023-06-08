وزير الخارجية: المملكة ستشارك في اجتماع مكافحة الإرهاب بغرب أفريقيا

تواصل – فريق التحرير:

عقد صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا، استعرض خلاله، الإجراءات لمجابهة الإرهاب والميليشيات المسلحة غرب أفريقيا ودول الساحل ووسط وجنوب أفريقيا.

الاستقرار في سوريا والعراق

وقال الوزير: ناقشنا سبل إعادة الاستقرار في الأراضي المحررة من داعش في سوريا والعراق وأكدنا على أهمية استمرار الجهود في هذا الإطار، حسب وسائل إعلام.

وأضاف الوزير: من المؤسف أن بعض الدول الغنية والمتقدمة ترفض استعادة مواطنيها من مناطق الصراع.

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وشدد الأمير فيصل بن فرحان، خلال افتتاح الاجتماع الوزاري لـ”التحالف الدولي” ضد داعش المنعقد في العاصمة الرياض، اليوم الخميس، على أهمية مكافحة التطرف ومواصلة العمل على منع تنظيم داعش الإرهابي.

مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف

وأوضح أن “المملكة تؤمن بضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف”، مشيرًا إلى أنها ستواصل الجهود المنسقة لاقتلاع آفة الإرهاب من جذورها.

وحث بن فرحان على وجوب العمل على منع داعش من استغلال أي فرصة للعودة من جديد، وتجفيف منابع تمويله.