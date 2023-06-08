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وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني

وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني

وزير الخارجية يلتقي نظيره اللبناني
٠٥:١٩:٥٨ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الخميس، معالي وزير الخارجية والمغتربين في لبنان عبدالله بوحبيب، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

تحرير المواطن:

وفي بداية اللقاء قدم سمو وزير الخارجية شكر القيادة – حفظها الله -، وتقديرها لكافة الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية المختصة في لبنان، على سرعة تجاوبها في تحرير المواطن السعودي المختطف هناك.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تناول الجانبان أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري للتحالف ضد داعش.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية لبنان وزير الخارجية

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