شاهد.. أمطار وسيول وشلالات شمال قلوة تهامة في الباحة
تواصل – فريق التحرير:
وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول وتدفق الشلالات بمحافظة قلوة في منطقة الباحة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة قلوة بالباحة لأمطار غزيرة وسيول وشلالات متدفقة عمت الأودية والشعاب.
أمطار غزيرة مع سيول ورياح على 8 مناطق
في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
امطار #المضحاه شمال محافظة #قلوة الان
من عبدالله الطفيلي pic.twitter.com/UlpXm7Qy4n
— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) June 8, 2023
جريان السيول مع رياح نشطة وزخات
وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.
امطار وشلالات شمال محافظة #قلوة تهامة #الباحه_الان
من عبدالله الطفيلي pic.twitter.com/DKPFL8ku1f
— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) June 8, 2023
وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.
اقرأ أيضًا:
منها الرياض.. أمطار غزيرة وموجة حر على هذه المناطق