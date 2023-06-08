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شاهد.. أمطار وسيول وشلالات شمال قلوة تهامة في الباحة

شاهد.. أمطار وسيول وشلالات شمال قلوة تهامة في الباحة

شاهد.. أمطار وسيول وشلالات شمال قلوة تهامة في الباحة
٠٤:٥٤:٢٧ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، تساقطت اليوم كميات غزيرة من الأمطار التي أدت لجريان السيول وتدفق الشلالات بمحافظة قلوة في منطقة الباحة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت محافظة قلوة بالباحة لأمطار غزيرة وسيول وشلالات متدفقة عمت الأودية والشعاب.

أمطار غزيرة مع سيول ورياح على 8 مناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول مع رياح نشطة وزخات

 وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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