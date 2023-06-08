أخبار السعودية.. الحرارة تصل إلى 47 درجة ووقف دعم سكني عن هؤلاء وآلاف المساكن الجديدة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

عقد أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي تستضيفه المملكة في العاصمة الرياض.

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الخميس، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة بمنطقة الحدود الشمالية وفيما يلي نصه:

حدد برنامج سكني، ثلاث حالات يتم فيها وقف صرف الدعم عن المستفيدين.

أعلنت وزارة “التعليم” الاستغناء عن طباعة الشهادة الورقية لطلاب الثالث ثانوي.

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن الفسح لـ (700) ألف رأس من الماشية منذ بداية الشهر الجاري، عبر محاجر الوزارة بميناء جدة الإسلامي.

حذر المركز الوطني للأرصاد من ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على مناطق مختلفة من المملكة يومي الجمعة والسبت.

واصلت الوطنية للإسكان إستراتيجيتها وخططها في زيادة نسبة التملك ومواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة.

أعلنت النقابة العامة للسيارات، أنها هيأت أسطولاً يضم قرابة ١٨ ألف حافلة إلى جانب ٢٥ ألف سائق ضمن استعداداتها لموسم الحج هذا العام.

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب أشياب المياه الصالحة للشرب، وغير الصالحة للشرب، الذين لديهم تراخيص سابقة من وزارتي “المياه والكهرباء” أو “الشؤون البلدية والقروية”؛ إلى تصحيح أوضاع أنشطتهم.

أعلنت وزارة الحج والعمرة استمرار تقديم أفضل المبادرات التي تخدم المسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما من الحجاج والزوار.

أقرّ وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية؛ التي تهدف إلى رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية، وتسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بها.

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