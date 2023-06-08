الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 7.1 مليار ريال
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سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 7.1 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 7.1 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق مرتفعا اليوم .. والتداولات 7.1 مليار ريال
٠٤:٣٩:٠٢ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر سوق الأسهم في جلسة اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.2 %، ليغلق عند 11397 نقطة (+ 24 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.1 مليار ريال.

الأسهم المرتفعة

وصعد سهم مصرف الراجحي، بأقل من 1 % عند 73.40 ريال، فيما أغلقت أسهم السعودي الفرنسي، ومعادن، والمراعي، وأكوا باور، ودار الأركان، ومرافق، وإم آي إس، العقارية، وأسمنت اليمامة، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وتصدر سهم العربية، ارتفاعات اليوم بنسبة 8 % عند 154.80 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

في المقابل، تراجع سهم عطاء التعليمية، بنسبة 3 % عند 73.40 ريال، وأغلق سهم تنمية، عند 129.80 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا اليوم .. والتداولات 6.9 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم أمس

وأمس، أغلق مؤشر الأسهم الرئيس مرتفعًا 55.96 نقطة ليقفل عند مستوى 11372.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 180 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

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