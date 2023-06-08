لهذا السبب.. أمانة جدة تُغلق سوق مجمع الشرق

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها قررت اليوم الخميس، إغلاق سوق مجمع الشرق رقم 2 – 3 بنطاق بلدية العزيزية الفرعية.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أن قرار الغلق جاء بسبب رصد عدد من المخالفات البلدية وعدم الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.

وقبل أيام قررت أمانة جدة، طرح عدة فرص استثمارية متنوعة بمختلف الأنشطة عبر بوابة فرص.

حملة لتحسين المشهد الحضري

كما نفذت حملة لتحسين المشهد الحضري وتكثف الجهود الميدانية لمعالجة المخالفات، بنطاق بلدية الشرفية الفرعية.

تنفيذ مشروع حلول تصريف مياه الأمطار

وأنجزت 65٪ من أعمال تنفيذ مشروع حلول تصريف مياه الأمطار لأحياء الهدى والأجاويد، والتي ستساهم في تحسين البنية التحتية ورفع مستوى.

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كما قررت إيقاف تصدير معاملات الشركات والمؤسسات والأفراد ورقيًا واستمرار تنفيذها رقميًا، وذلك بهدف المساهمة في تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية.

أمانة جدة تنظم ملتقى للتوعية من آفة المخدرات

في الوقت نفسه، نظمت أمانة محافظة جدة , اليوم، ملتقى الأمانة التوعوي لمكافحة آفة المخدرات والمعرض المصاحب تحت شعار “وطننا أمانة”.

وذلك بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية والصحية بمقر الأمانة، الذي يقام على مدى يومين ضمن جهود خدمة المجتمع.