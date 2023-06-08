الذهب يلمع عالميا مستغلا ضعف الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار بشكل طفيف.

ويترقب مستثمرون استراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بسعر الفائدة والمؤشرات الاقتصادية الأخرى التي قد تؤثر على المعدن حدا من ارتفاع أسعاره بشكل كبير.

وقال محللون إنه من المرجح أن يكون تداول الذهب محدود النطاق. قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم 13 يونيو واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 13 و14 هذا الشهر.

اسعار الذهب

وبحلول الساعة 1126 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1945.69 دولار للأونصة، بعدما تراجع واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1959.90 دولار، فيما تراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة ليمنح بعض الدعم للذهب. لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوياته في قرابة ثلاثة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 23.70 دولار للأونصة، فيما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1014.04 دولار، كما هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1380.97 دولار.

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انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 205 ريالات

ومحليا، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في أسواق المملكة، بالمقارنة بما كما كانت عليه أمس الأربعاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.75 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.19 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 205.41 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.06، وعيار 14 بـ 136.94، وعيار 12 سجل 117.37 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7301 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1643 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234,749 ريال.

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