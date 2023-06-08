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النمر: على هؤلاء الانتباه لخطر ضربة الشمس في الصيف
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النمر: على هؤلاء الانتباه لخطر ضربة الشمس في الصيف

النمر: على هؤلاء الانتباه لخطر ضربة الشمس في الصيف

النمر: على هؤلاء الانتباه لخطر ضربة الشمس في الصيف
٠٤:١٠:١٦ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب ثلاث فئات من خطر التعرض لضربات الشمس.

وكتب النمر في حسابه عبر موقع “تويتر”: هؤلاء انتبهوا عليهم في الصيف من ضربة الشمس:

*فوق سن الخمسين

*مريض القلب/السكري

*من يستخدم أدوية تمنع التعرق:

النفسيه/البروستات/مدرات البول.

متى تحدث ضربة الشمس؟

وتحدث ضربة الشمس عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بسرعة ولاتستطيع تبريد الحرارة.

ويمكن أن تصبح مهددة للحياة لأنها تُسبب تلفًا في الدماغ وبقية الأعضاء الحيوية في الجسم. وقد تحدث نتيجة ممارسة نشاط شاق في الحر أو البقاء في مكان حار لفترة طويلة.

وتحدث ضربة الشمس دون وجود أي مرض مرتبط بالقلب من قبل، مثل الإنهاك الحراري. وتشمل علامات ضربة الحرارة وأعراضها ما يلي:

-حُمى تبلغ 40 درجة مئوية أو أكثر.

-تغيرات في الحالة النفسية أو السلوك، مثل التشوش أو الهياج أو تداخُل الكلام.

-سخونة الجلد أو جفافه، أو التعرق الشديد.

-الغثيان والقيء.

-احمرار الجلد.

-سرعة النبض.

-سرعة التنفس.

-الصداع.

-الإغماء.

-نوبات تشنجية.

-الغيبوبة.

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