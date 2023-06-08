بهذه المناطق.. إحباط تهريب وترويج كميات من المخدرات وضبط المخالفين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، استمرار الحرب على مهربي ومروجي السموم في كافة مناطق ومعابر المملكة.

إحباط تهريب نبات القات المخدر في عسير

ففي عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة 200 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر

كما قبضت شرطة محافظة الرس بمنطقـة القصيـم علـى شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لترويجه مواد مخدرة

فيما قبضت شرطة محافظة صبيا في منطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

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وضبط بحوزته ذخيرة حية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

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ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.