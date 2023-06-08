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تنبيه من سكني بوقف الدعم عن هؤلاء
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تنبيه من سكني بوقف الدعم عن هؤلاء

تنبيه من سكني بوقف الدعم عن هؤلاء

تنبيه من سكني بوقف الدعم عن هؤلاء
٠٤:٠٠:٤٢ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حدد برنامج سكني، ثلاث حالات يتم فيها وقف صرف الدعم عن المستفيدين.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يتوقف صرف الدعم السكني عن المستفيد عند حدوث أي من الحالات التالية:

-تأخر المستفيد في سداد أي قسط من الأقساط المستحقة.

-في حال رغبة المستفيد في الإنهاء المبكر للمديونية الناشئة عن عقد التمويل العقاري (سواءً بالسداد المبكر أو بالتملك المبكر).

-الوفاة لاقدر الله.

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شروط الحصول على الدعم السكني

ويتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.

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