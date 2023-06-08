الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“الصحة” تحذر من الجلوس وقلة النوم.. وتكشف تأثيرهما على الدماغ
تنبيه من سكني بوقف الدعم عن هؤلاء
“روشن” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات .. المسميات وطريقة التقديم
بهذه المناطق.. إحباط تهريب وترويج كميات من المخدرات وضبط المخالفين
شاهد.. سائق يفقد السيطرة على مركبته وكاد يتسبب في كارثة (فيديو)
دراسة: المعاناة مع النوم تزيد خطر الإصابة بمرض مميت

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الصحة” تحذر من الجلوس وقلة النوم.. وتكشف تأثيرهما على الدماغ

“الصحة” تحذر من الجلوس وقلة النوم.. وتكشف تأثيرهما على الدماغ

“الصحة” تحذر من الجلوس وقلة النوم.. وتكشف تأثيرهما على الدماغ
٠٤:٠٤:٤٦ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة “إنفوجراف” للتوضيح بأهمية النوم والمشي وتأثيرهما الإيجابي على الدماغ.

وقالت الوزارة إن كثرة الجلوس تضعف صحة دماغك، مضيفة: “الوقوف والتحرك لمدة دقيقتين فقط كل نصف ساعة يمنع تراجع معدل تدفق الدم إلى الدماغ أو ارتفاعه”

وأشارت إلى أن النوم الكافي يقوي صحة دماغك، متابعة: يُفرز في النوم بروتين يساعد على منع تراكم المواد السامة, وبالتالي تقل ـورة الإصابة بأمراض الدماغ.

اقرأ أيضا:

تحذير من “الصحة” بخصوص استخدام هذه الأدوية معًا

في وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة، تنبيهًا بخصوص استخدام أدوية ريلاكسون مع الفافريين والانفرانيل معًا.

وقال حساب “الصحة_937” التابع للوزارة عبر موقع “تويتر”: لا ينبغي استخدام دواء ريلاكسون (كلورزوكسازون – باراسيتامول) ودواء فافيرين (فلوڤوكسامين ماليات) ودواء انافرانيل( كلوميبرامين) معاً بدون إشراف الطبيب المعالج لتحديد مدى الحاجة ومأمونية الاستخدام”.

اقرأ أيضًا:

وزير الصحة: 5 خطوات تساعدك في الإقلاع عن التدخين

استخدامات الأدوية الثلاث

ويستخدم ريلاكسون لعلاج تشنج العضلات المؤلم المرتبط بأمراض العضلات، حيث يوفر تخفيفًا سريعًا للألم ويعيد الحركة الطبيعية للعضلات.

في حين يستخدم فافيرين كمضاد للاكتئاب يؤثر على المواد الكيميائية الموجود في الدماغ والتي تكون غير متوازنة في الأشخاص المصابين بالاكتئاب أو القلق.

أما انافرانيل فهو من مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات. ويُستخدم لعلاج اضطراب الوسواس القهري، واضطراب الهلع، والاضطراب الاكتئابي، والألم المزمن.

الصورة

اقرأ أيضًا:

تحذير مهم من الصحة حول أحد أدوية الوسواس القهري.. يجب أن يخضع لإشراف طبيب

الكلمات الدلالية:
أمراض الدماغ الدماغ الصحة المشي المملكة النوم وزارة

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. هبوب العاصفة الرملية من الشمال حتى وصولها إلى الرياض

بالصور.. هبوب العاصفة الرملية من الشمال حتى وصولها إلى الرياض

٠٨:٣٦ م، الأربعاء، ٠١ أبريل ٢٠١٥
جراحة دقيقة استغرقت ساعتين.. إعادة السمع لطفل بعمر السنتين في بريدة

جراحة دقيقة استغرقت ساعتين.. إعادة السمع لطفل بعمر السنتين في بريدة

٠٦:٢٩ ص، الخميس، ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
وفاة 3 أطفال فلسطينيين بعد رفض نظام «الأسد» تلقيهم العلاج بدمشق

وفاة 3 أطفال فلسطينيين بعد رفض نظام «الأسد» تلقيهم العلاج بدمشق

٠٤:٤٤ م، الأربعاء، ١٥ مارس ٢٠١٧
«جاهز» نظام إحصاء خليجي موحد للسكان والمنشآت يبدأ في 2020

«جاهز» نظام إحصاء خليجي موحد للسكان والمنشآت يبدأ في 2020

١٢:٥١ م، الخميس، ٠٤ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *