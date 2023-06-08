“الصحة” تحذر من الجلوس وقلة النوم.. وتكشف تأثيرهما على الدماغ

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نشرت وزارة الصحة “إنفوجراف” للتوضيح بأهمية النوم والمشي وتأثيرهما الإيجابي على الدماغ.

وقالت الوزارة إن كثرة الجلوس تضعف صحة دماغك، مضيفة: “الوقوف والتحرك لمدة دقيقتين فقط كل نصف ساعة يمنع تراجع معدل تدفق الدم إلى الدماغ أو ارتفاعه”

وأشارت إلى أن النوم الكافي يقوي صحة دماغك، متابعة: يُفرز في النوم بروتين يساعد على منع تراكم المواد السامة, وبالتالي تقل ـورة الإصابة بأمراض الدماغ.

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في وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة، تنبيهًا بخصوص استخدام أدوية ريلاكسون مع الفافريين والانفرانيل معًا.

وقال حساب “الصحة_937” التابع للوزارة عبر موقع “تويتر”: لا ينبغي استخدام دواء ريلاكسون (كلورزوكسازون – باراسيتامول) ودواء فافيرين (فلوڤوكسامين ماليات) ودواء انافرانيل( كلوميبرامين) معاً بدون إشراف الطبيب المعالج لتحديد مدى الحاجة ومأمونية الاستخدام”.

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استخدامات الأدوية الثلاث

ويستخدم ريلاكسون لعلاج تشنج العضلات المؤلم المرتبط بأمراض العضلات، حيث يوفر تخفيفًا سريعًا للألم ويعيد الحركة الطبيعية للعضلات.

في حين يستخدم فافيرين كمضاد للاكتئاب يؤثر على المواد الكيميائية الموجود في الدماغ والتي تكون غير متوازنة في الأشخاص المصابين بالاكتئاب أو القلق.

أما انافرانيل فهو من مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات. ويُستخدم لعلاج اضطراب الوسواس القهري، واضطراب الهلع، والاضطراب الاكتئابي، والألم المزمن.

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