“روشن” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات .. المسميات وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات.

وأوضحت أن أفضلية التوظيف للسعوديين للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: