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“روشن” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات .. المسميات وطريقة التقديم

“روشن” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات .. المسميات وطريقة التقديم

“روشن” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات .. المسميات وطريقة التقديم
٠٣:٥٣:٢٠ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات.
وأوضحت أن  أفضلية التوظيف للسعوديين للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. برنامج المتدرب التعاوني.
  2. مدير أول ، مكتب إدارة المشاريع.
  3. مدير تفعيل المجتمع.
  4. مدير أول ، تحليل الاستثمار.
  5. مدير أول ، عمليات المجتمع.
  6. مدير تجربة العملاء.
  7. كبير المتخصصين ، مؤلف الإعلانات الإنجليزية.
  8. مدير شهادة الاستدامة – المخطط الرئيسي والبنية التحتية.
  9. مدير شهادة الاستدامة – المباني.
  10. أخصائي أول ، الامتثال.
  11. محلل ، مراقبة الوثائق.
  12. أخصائي أول التسويق الرقمي.
  13. مهندس بناء.
  14. مهندس معاون ، إنشاءات.
  15. مهندس أول ، إنشاءات.
  16. مدير أول ، إدارة العقود.
  17. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف،  للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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الكلمات الدلالية:
التطوير العقاري السعودية المملكة روشن روشن للتطوير العقاري

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