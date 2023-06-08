“روشن” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مجالات .. المسميات وطريقة التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات.
وأوضحت أن أفضلية التوظيف للسعوديين للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- برنامج المتدرب التعاوني.
- مدير أول ، مكتب إدارة المشاريع.
- مدير تفعيل المجتمع.
- مدير أول ، تحليل الاستثمار.
- مدير أول ، عمليات المجتمع.
- مدير تجربة العملاء.
- كبير المتخصصين ، مؤلف الإعلانات الإنجليزية.
- مدير شهادة الاستدامة – المخطط الرئيسي والبنية التحتية.
- مدير شهادة الاستدامة – المباني.
- أخصائي أول ، الامتثال.
- محلل ، مراقبة الوثائق.
- أخصائي أول التسويق الرقمي.
- مهندس بناء.
- مهندس معاون ، إنشاءات.
- مهندس أول ، إنشاءات.
- مدير أول ، إدارة العقود.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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