الجمعة والسبت.. “الأرصاد” يُحذر من ارتفاع درجات الحرارة على هذه المناطق حتى 47 درجة

تواصل – فريق التحرير:

حذر المركز الوطني للأرصاد من ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على مناطق مختلفة من المملكة يومي الجمعة والسبت.

موجة حارة متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يحذر من موجة حارة على أجزاء من مناطق؛ تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والشرقية، لتتراوح ما بين 44 إلى47 درجة مئوية.

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وأضاف أنه بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة وزخات من البرد

وبين أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة حائل.

أمطار غزيرة موجة حر على هذه المناطق

فيما حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من موجة حارة مع فرصة تساقط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من المملكة.

موجة حارة تستمر لعدة أيام

وأوضح أنه حسب مراصد الطقس وتزامنًا مع بداية مربعانية القيظ ، فإنه يتوقع موجة حر متوسطة القوة.

وذلك على أجزاء من مناطق الشرقية والمدينة وتبوك ومكة ودول الخليج وجنوب شرق منطقة الرياض.

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وأضاف أنه يتوقع اسمرار الحالة لعدة أيام، وهي موجة حر اعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة.

أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة

وأكد استمرار الحالة الممطرة السابعة عشر بأمطار متفرقة متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من وسط وجنوب غرب المملكة تسبق برياح نشطة.

أمطار غزيرة مع سيول ورياح على 8 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

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وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.