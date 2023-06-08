بشرى من الوطنية للإسكان: تسليم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية بهذا الموعد

تواصل – واس:

واصلت الوطنية للإسكان إستراتيجيتها وخططها في زيادة نسبة التملك ومواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة.

تسليم 25 ألف أسرة مسكنها الأول

وذلك بإعلانها تسليم 25 ألف أسرة مسكنها الأول في نهاية مايو من العام الجاري 2023، وذلك بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتتوزّع في 11 مدينة في المملكة وهي:

“مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام والخبر والأحساء والقطيف وخميس مشيط والطائف وينبع”.

48 مشروعًا سكنيًا بالشراكة مع المطورين العقاريين

وذلك في 48 مشروعًا سكنيًا بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة؛ ليستفيد منها أكثر من 125 ألف نسمة.

وتهدف الوطنية للإسكان إلى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتقديم خيارات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية، في مجتمعات حيوية ترتقي بجودة الحياة.

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وذلك ضمن إجراءات سهلة وميسرة، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من القطاع الخاص، تحقيقًا لإستراتيجيتها في زيادة المعروض العقاري.

وتوفير حلولٍ سكنية وتمويلية وخدمات إلكترونية تثري القطاع ومستفيديه، وتسرّع من وتيرة تملك الأسر السعودية لمساكنها.

مشاريع مستقبلية متنوعة تحت الإنشاء

كما تعمل على مشاريع مستقبلية متنوعة تحت الإنشاء، بأساليب البناء الحديث وبتصاميم متنوعة تغطي معظم مناطق المملكة.

وبأسعارٍ تتناسب مع القدرات الشرائية، لتوفّر مجتمعات سكنية بأسلوب حديث تتكامل فيها الخدمات والمرافق مع المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة، لتمنح سكانها تجربة عيش مثالية، وتحقق أعلى معايير جودة الحياة.

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الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان أكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات، تعمل بشكل مستمر مع شركائها المطورين العقاريين على الارتقاء بالقطاع العقاري.

تعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن

وتقديم حلولاً سكنية بخيارات متنوعة تُسهم في تعزيز جودة الحياة وأنسنة المدن، وذلك في إطار سعيها في تنمية المعروض العقاري والمساهمة الفاعلة،

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في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 والذي يهدف إلى رفع نسبة التملّك السكني للأسر إلى 70%.