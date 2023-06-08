الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
وزير العدل يقرّ لائحة التقارير الطبية .. و4 أهداف لصدورها
البيان الختامي.. أمريكا والخليج يؤكدان التزامهما بحرية الملاحة والأمن في المنطقة
تهيئة 18 ألف حافلة وتأهيل 25 ألف سائق لتنفيذ خطة تفويج ضيوف الرحمن
موعد انتهاء مهلة العمل بالأنظمة السابقة المتعلقة بأنشطة استخدامات المياه
فرص وظيفية.. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعلن عن موعد إقامة “يوم المهنة”
5 إرشادات تُجنب ضيوف الرحمن أي مشقة خلال رحلة العمر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وزير العدل يقرّ لائحة التقارير الطبية .. و4 أهداف لصدورها

وزير العدل يقرّ لائحة التقارير الطبية .. و4 أهداف لصدورها

وزير العدل يقرّ لائحة التقارير الطبية .. و4 أهداف لصدورها
٠٢:٤٤:٠٩ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أقرّ وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لائحة التقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية؛ التي تهدف إلى رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية، وتسريع الفصل في المنازعات المتعلقة بها.

4 أهداف

كما تهدف لائحة التقارير الطبية، التي أعدت بالاتفاق مع وزارة الصحة، إلى ما يلي:

1- تحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه من خلال تنظيم أعمال الخبرة فيما يتعلق بالتقارير الطبية.

2- تشكيل لجان طبية متخصصة بإعداد التقارير الطبية ومراجعتها؛ الأمر الذي يكفل ضبط هذا النوع من التقارير ويرفع جودتها.

3- تعزز اللائحة التحول الرقمي، من خلال اعتماد التقارير الطبية الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة وفق الإجراءات الواردة في اللائحة.

4- العمل على تنظيم وتسهيل ما يتعلق بالتقارير الطبية؛ وذلك من خلال نمذجة الطلبات والتقارير وتحديد مدة لإصدارها.

إسهامات اللائحة

وتسهم اللائحة في ما يلي:

تجويد إدارة طلب التقارير الطبية وكتابتها وتسريع صدورها؛ حيث ينعكس إيجابا على الفصل في منازعات الأحوال الشخصية، إضافة إلى تحقيق التكامل الحكومي بين وزارة العدل ووزارة الصحة، بما يكفل حفظ حقوق أفراد الأسرة وحماية خصوصيتها وحفظ كرامتهم الإنسانية.

ونصت اللائحة على أنه للمحكمة – عند الاقتضاء ـ، أو بناءً على طلب أحد الأطراف، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى؛ أن تحيل التقرير إلى لجنة مختصة بمراجعة التقارير الطبية لمراجعته واعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد من لجنة أخرى وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.

اقرأ أيضًا:

وزير العدل: التسبيب الواقعي والقانوني هو الواجب ولا يقبل العدول عنه

الكلمات الدلالية:
العدل اللائحة الطبية المملكة لائحة التقارير الطبية وزير العدل

مواد ذات صلة

المزيد
برنامج الأغذية العالمي: نسعى لإيصال مساعدات غذائية لـ2.5 مليون أوكراني

برنامج الأغذية العالمي: نسعى لإيصال مساعدات غذائية لـ2.5 مليون أوكراني

٠٨:٢٨ م، الجمعة، ٢٥ مارس ٢٠٢٢
«صحة الشمال» توضح حقيقة فيديو «لعب أطفال» بمستشفى طريف

«صحة الشمال» توضح حقيقة فيديو «لعب أطفال» بمستشفى طريف

٠٨:٣٠ ص، الأثنين، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٥
ترامب في الرياض.. خادم الحرمين يستقبله والمدفعية والطائرات ترحب به

ترامب في الرياض.. خادم الحرمين يستقبله والمدفعية والطائرات ترحب به

١١:٢٥ ص، السبت، ٢٠ مايو ٢٠١٧
توقعات «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وتساقط للثلوج على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وتساقط للثلوج على هذه المناطق

٠٨:٢٧ ص، الأثنين، ١٠ فبراير ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *