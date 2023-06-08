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تهيئة 18 ألف حافلة وتأهيل 25 ألف سائق لتنفيذ خطة تفويج ضيوف الرحمن
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تهيئة 18 ألف حافلة وتأهيل 25 ألف سائق لتنفيذ خطة تفويج ضيوف الرحمن

تهيئة 18 ألف حافلة وتأهيل 25 ألف سائق لتنفيذ خطة تفويج ضيوف الرحمن

تهيئة 18 ألف حافلة وتأهيل 25 ألف سائق لتنفيذ خطة تفويج ضيوف الرحمن
٠٢:٤١:٣٦ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت النقابة العامة للسيارات، أنها هيأت أسطولاً يضم قرابة ١٨ ألف حافلة إلى جانب ٢٥ ألف سائق ضمن استعداداتها لموسم الحج هذا العام.

أعلى مستوى من الجودة والكفاءة

وأوضحت أن يتم الإشراف عليها ومتابعة تقديمها لخدمات نقل الحجاج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة خلال موسم الحج هذا العام على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

تسيير كافة أعمال استقبال وتفويج الحج

وأضافت أن الخطة التشغيلية لفرع النقابة؛ تهدف إلى تسيير كافة أعمال استقبال وتفويج ضيوف الرحمن عبر المنافذ الجوية والبرية بانسيابية ودقة في مواعيد النقل.

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وذلك وفق طلبات التنقل الواردة عبر النظام من خلال التكامل والتنسيق مع كافة شركاء الخدمة،

تحت مظلة وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة.

تفويج ٢٦ حافلة باتجاه مكة المكرمة

وأفادت أن أولى رحلات تفويج الحجاج من المدينة المنورة انطلقت في السادس من شهر ذي القعدة الجاري بواقع ٢٦ حافلة باتجاه مكة المكرمة.

٧٠٠ حافلة تنقل ٣٠ ألف حاج إلى مكة

وبينت  أن العدد يشهد تصاعدًا مستمرًا بما يتواكب مع زيادة الحجاج القادمين للمدينة المنورة،

حيث بلغت إحصائية التفويج يوم أمس الأربعاء مغادرة حوالي ٧٠٠ حافلة نقلت ما يزيد عن ٣٠ ألف حاج إلى مكة المكرمة.

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وأكد المهندس مازن ثروت، مواصلة الجهود الميدانية والتقنية لكافة الفرق العاملة في النقابة،

لتلبية طلبات التفويج اليومي التي ترد إلى النقابة لتفويج ضيوف الرحمن إلى مكة المكرمة.

25 ذي القعدة ذروة عمليات الوصول للمدينة

فيما تكون ذروة عمليات الوصول للمدينة المنورة يوم الـ 25 من شهر ذي القعدة الجاري،

بينما يتوقع أن يشهد يوم الـ 5 من شهر ذي الحجة المقبل ذروة عمليات التفويج اليومي.

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 وفي انتظار ما يرد من طلبات التنقل عبر المسار الإلكتروني لنقل الأعداد المتبقية في المدينة المنورة إلى المشاعر المقدسة لأداء فريضة الحج.

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