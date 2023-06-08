5 إرشادات تُجنب ضيوف الرحمن أي مشقة خلال رحلة العمر

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أعلنت وزارة الحج والعمرة استمرار تقديم أفضل المبادرات التي تخدم المسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما من الحجاج والزوار.

5 إرشادات تُجنب ضيوف الرحمن أي مشقة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه ليحظى ضيوف الرحمن برحلة حج ناجحة وميسرة، فلابد من الالتزام بعدة الإرشادات، منها:

1 – تقليل الأمتعة والاكتفاء بالضروريات.

2 – حزم الأمتعة جيدًا وتمييزها وترتيبها.

3 – التأكد من توفر كافة الوثاق الضرورية.

4 – عدم حمل مواد ممنوعة أو مقيدة نظاميًا.

5 – الالتزام بمواعيد التجمع والسفر المحددة.

برنامجَ “ترحاب” التدريبي في نسخته الثانية

يأتي هذا في وقت أطلقت فيه الوزارة برنامج “ترحاب” التدريبي في نسخته الثانية،بالشراكة مع مؤسسة صالح كامل الإنسانية وجامعة أم القُرى.

أكثر من 13 ألف موظف بمنظومة الحج

وذلك بهدف تأهيل وتدريب أكثر من 13 ألفَ موظفٍ بمنظومة الحج من مختلف القطاعات،

وتعريف المتدربين بأهم المهارات والمفاهيم اللازمة للتَّعامل الأمثل مع ضيوف الرحمن.

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وسيعمل البرنامج التدريبي على صقل مهارات المتدربين بالمهارات اللازمة في كيفية التعامل الأمثل مع ضيوف الرحمن؛ مثل صناعة اللحظات السعيدة لهم.

وكذلك التَّعامل مع الشَّكاوي ومعالجتها بالشكل الصحيح؛لتحقيق أعلى مستويات الرضا لضيوف الرحمن.

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وفتح باب الحوار والنقاش مع المتدربين عن قُرب،والاطلاع على تجاربهم،

وأبرز المواقف التي مروا بها مع ضيوف الرَّحمن؛لتحسين الخدمة وتطويرها.

تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

يذكر أن برنامج “ترحاب” يسعى لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج ضيوف الرحمن؛الهادف إلى تسهيل استضافة الحجاج.