فرص وظيفية.. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تعلن عن موعد إقامة “يوم المهنة”
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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية موعد إقامة (يوم المهنة) لعام 1444هـ.
يأتي الحفل وفقاً للتفاصيل التالية:
الجهات المشاركة “الفرص الوظيفية”:
- – وزارة الاقتصاد والتخطيط.
- – شركة أرامكو.
- – الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
- – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- – مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية.
- – مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
- – بنك الرياض
- – شركة الاتصالات السعودية.
- – شركة الإلكترونيات المتقدمة.
- – مجموعة المجدوعي القابضة
- – شركة الحفر العربية.
- – شركة أرامكو لأعمال الخليج.
- – شركة بي ايه اي سيستمز.
- – شركة بيكر هيوز.
- – شركة بوبا العربية.
- – شركة علم.
- – شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه.
- – شركة مشاركة المالية.
- – شركة النهدي الطبية.
- – الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية.
- – شركة المياه الوطنية.
- – شركة نسما و شركاهم.
- – الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات.
- – مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية.
- – شركة الخطوط الجوية السعودية.
- – شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف).
- – شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب).
- – الهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية.
- – الشركة السعودية للخطوط الحديدية.
- – شركة تمكين للتقنيات.
- – شركة التصنيع الوطنية.
- – شركة تحكم التقنية.
- – شركة الاتصالات المتنقلة السعودية – زين.
- – شركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة.
- – شركة التعاونية للتأمين.
- – شركة أكوا باور.
- – شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة.
- – شركة آل سالم جونسون.
- – الشركة العربية لصناعة الحفارات.
- – تجمع الشرقية الصحي.
- – شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية.
- – شركة هنقرستيشن المحدودة.
- – شركة جوتن السعودية المحدودة.
- – شركة الجفالي للمركبات التجارية.
- – شركة الشرق الأوسط للبطاريات.
- – شركة نابورس العربية المحدودة.
- – المركز الوطني للفعاليات.
- – شركة ناشيونال أويل ويل فاركو .
- – شركة تجهيز حقول النفط السعودية.
- – المؤسسة العامة للري.
- – شركة التنمية الغذائية.
- – شركة ثقة لخدمات الاعمال.
- – مركز غرفة الشرقية للتوظيف.
- – وغيرها من الجهات.
الموعد:
- من يوم الإثنين بتاريخ 1444/11/23هـ الموافق 2023/06/12م إلى يوم الخميس بتاريخ 1444/11/26هـ الموافق 2023/06/15م.
التفاصيل:
- يخصص اليوم الأول والثاني لطلاب وخريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وكلية المجتمع التابعة لها فقط.
- في اليوم الثاني للفعالية (الثلاثاء) سيبدأ استقبال الزوار الساعة 11:00 صباحاً.
- يلزم التسجيل للراغبين في حضور الفعالية من غير طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في اليومين الثالث والرابع (الأربعاء والخميس).
طريقة التقديم:
- رابط التقديم – (اضغط هنا).
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