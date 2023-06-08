عاصفة “بيبارجوي” ترتقى لمستوى إعصار مداري من الدرجة الثانية

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كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند، أن عاصفة بيبارجوي تطورت وارتقت إلى مستوى إعصار مداري من الدرجة الثانية.

الدرجة الخامسة هي الأشد والأقوى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن العاصمة تطورت كما كان متوقعًا من قبل النماذج المناخية العالمية، مبينًا أن الدرجة الخامسة هي الأشد والأقوى.

وأضاف أن سرعة الرياح السائدة حول مركز الإعصار نحو 155كم في الساعة، بينما أقصى سرعة مسجلة له 195كم في الساعة.

الإعصار يتحرك ناحية شمال الشمال الغربي

وبين أن الإعصار يتحرك ناحية شمال الشمال الغربي حالياً بسرعة أفقية تقدر بنحو 5كم في الساعة، وهو في وجهته يترنح لدرجة لا أحد يعلم على وجه التأكيد وجهته النهائية.

وصول الإعصار إلى اليابس يتطلب ضعة أيام

وأكد أنه قد يتطلب وصول عين الإعصار إلى اليابس بضعة أيام، وأنه يبعد حاليًا عن اليابس العماني 950كم، وعن اليابس السعودي 1280كم، وعن اليابس اليمني 1500كم.

أمطار غزيرة مع سيول ورياح على 8 مناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول مع رياح نشطة وزخات

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.

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