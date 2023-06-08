انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الإفريقي “داعش”

تواصل – واس:

رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، الذي تستضيفه المملكة في العاصمة الرياض.

المملكة برئاسة المجموعة المعنية بمواجهة “داعش”

وفي كلمته بالاجتماع أعلن الوزير، عن انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الإفريقي لمواجهة مخاطر التنظيم.

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وذلك إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة المغرب، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية النيجر، وذبح بحضور أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

ورحب سموه بالتوجه إلى إنشاء مجموعة تركيز معنية بمكافحة تنظيم داعش ولاية خراسان في أفغانستان،

حيث ستشكل هذه المجموعة محورًا أساسيًا للحد من تواجد وانتشار التنظيم الإرهابي في تلك المناطق.

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وأوضح سموه أن المعركة ضد التطرف والإرهاب تتطلب من الجميع بذل جهود إضافية لكسب العقول والقلوب، ليس فقط عبر الأدوات الإعلامية والثقافية والتربوية مع أهميتها الفائقة.

تقديم نموذج عملي حي لوجود مستقبل أفضل

وبين أن ذلك عبر تقديم نموذج عملي حي لوجود مستقبل أفضل قائم على التسامح والانفتاح والتنمية المستدامة والازدهار، وهو ما تجسده “رؤية السعودية 2030” ومثيلاتها.

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وأكد سموه أن المملكة تؤمن دومًا بأن السبيل إلى الأمن والاستقرار، والتنمية والازدهار، يتطلب استمرار الجهود الجماعية في محاربة الإرهاب وجماعاته المجرمة،

ومواجهة الفكر المتطرف الذي يتناقض مع كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية.

المملكة تنبذ التطرف والإرهاب

وقال سمو وزير الخارجية:” إيمانًا من المملكة بمحاربة الفكر بالفكر، واقتلاع آفة الإرهاب من جذوره، ونبذ الكراهية والتطرف،

دأبت المملكة على إنشاء عدد من المراكز لمكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.

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ومن أهمها، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ” اعتدال” والذي يرمي إلى مكافحة الفكر المتطرف ورسائله.

ونشر مبادئ التسامح وتعزيز ثقافة الاعتدال، ومحاربة أنشطته والحد من آثاره، وتقديم حملات إعلامية لتخفيف التأثير الإعلامي لداعش، وذلك بالتعاون مع شركائنا على المستوى الإقليمي والدولي”.