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فرص تدريبية واعدة للطلاب والطالبات بجامعة الملك خالد
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فرص تدريبية واعدة للطلاب والطالبات بجامعة الملك خالد

فرص تدريبية واعدة للطلاب والطالبات بجامعة الملك خالد

فرص تدريبية واعدة للطلاب والطالبات بجامعة الملك خالد
٠١:٣٨:٤٤ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وقعت جامعة الملك خالد أكثر من 15 اتفاقية تعاون مع عدد من الجهات؛ وذلك خلال معرض kku_expo.

وتهدف الاتفاقية إلى التوسع في التدريب والتأهيل المهني وتنمية الموارد البشرية، وتأهيل الطلاب والطالبات بالمهارات الأساسية والخبرات اللازمة لسوق العمل.

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كما تستهدف رفع مستوى جاهزية الطلاب والطالبات؛ للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمملكة .

وتأتي هذه الاتفاقيات تحقيقًا للمسؤولية المشتركة والمساهمة في تعزيز الأدوار للرفع من مستوى البرامج والأنشطة التي تخدم تنمية الإنسان في المنطقة.

أبرز بنود اتفاقيات التعاون

فيما نصت أبرز بنود اتفاقيات التعاون على التدريب الطلابي، ويشمل التدريب التعاوني والميداني والصيفي، وإمكانية المشاركة في معارض الأعمال، وورش العمل، والدورات التدريبية، إلى جانب تبادل الخبرات العلمية والعملية والبحثية والتطويرية، وكذلك تنسيق البرامج والأنشطة.

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الكلمات الدلالية:
السعودية الملك خالد المملكة جامعة الملك خالد

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