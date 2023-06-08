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حتى لا تعرض أبناءك للتسمم… تحذير عاجل من الغذاء والدواء
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حتى لا تعرض أبناءك للتسمم… تحذير عاجل من الغذاء والدواء

حتى لا تعرض أبناءك للتسمم… تحذير عاجل من الغذاء والدواء

حتى لا تعرض أبناءك للتسمم… تحذير عاجل من الغذاء والدواء
٠١:١٩:٢٢ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء “إنفوجراف” للتوضيح بأبرز أسباب حوادث التسمم بالمبيدات.

8 إرشادات

وقالت الهيئة إنه لتجنب التسمم بالمبيدات يُنصح باتباع الارشادات التالية:

1- لا تخزن المبيد في مكان قريب من الأغذية والأطفال وأشعة الشمس المباشرة.

2 – الالتزام بالتعليمات الموجودة على ملصق عبوة المبيد.

3- لا تستنشق المبيد واحذر من اتسكايه مباشرة على الجلد أو العينين.

4- لا تطبق المبيد في أجواء غير مناسبة مثل وجود هواء.

5- لا تطبق كمية من المبيد أكثر من الموصى بها في ملصق عبوة المبيد.

6- لا تدخل إلى منطقة تم تطبيق المبيد فيها.

7- تأكد من عدم وجود عطل في معدات تطبيق المبيد.

8- استخدم أدوات الوقاية الشخصية والتي تحد من التعرض للمبيدات مثل: نظارة حامية للعين، وكمامة مخصصة لرش المبيدات، وقفازات مطاطية عازلة.

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“الغذاء والدواء”: 9 إرشادات لتخزين المبيدات بطريقة صحيحة

في وقت سابق، نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء 9 إرشادات لتخزين المبيدات بطريقة صحيحة.

9 خطوات

وقالت الهيئة إنه يجب اتباع الخطوات التالية:

1- تأكد أن عبوة المبيد مغلقة بإحكام.

2- يُخزن بعيداً عن اللهب المكشوف.

3- يُخزن بعيداً عن ضوء الشمس المباشر.

4- أن يكون مكان التخزين ذا تهوية جيدة.

5- يُخزن في مكان آمن لا يصل إليه الأطفال والحيوانات الأليفة.

6- احذر تخزينه في مكان مخصص للجلوس أو النوم.

7- يُحفظ في عبوته الأصلية. ولا تُعاد تعبئته في عبوة أخرى.

8- يوضع بعيداً عن كل أنواع الأغذية، بما في ذلك طعام الحيوانات.

9- عند استخدام أو شراء المبيد يجب مراعاة تاريخ انتهاء الصلاحية.

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تحذير مهم من “الغذاء والدواء” بخصوص المبيدات وعلاقتها بالأغذية والمشروبات

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السعودية الغذاء والدواء المملكة الهيئة العامة للغذاء والدواء هيئة الغذاء

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