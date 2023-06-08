حتى لا تعرض أبناءك للتسمم… تحذير عاجل من الغذاء والدواء
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نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء “إنفوجراف” للتوضيح بأبرز أسباب حوادث التسمم بالمبيدات.
8 إرشادات
وقالت الهيئة إنه لتجنب التسمم بالمبيدات يُنصح باتباع الارشادات التالية:
1- لا تخزن المبيد في مكان قريب من الأغذية والأطفال وأشعة الشمس المباشرة.
2 – الالتزام بالتعليمات الموجودة على ملصق عبوة المبيد.
3- لا تستنشق المبيد واحذر من اتسكايه مباشرة على الجلد أو العينين.
4- لا تطبق المبيد في أجواء غير مناسبة مثل وجود هواء.
5- لا تطبق كمية من المبيد أكثر من الموصى بها في ملصق عبوة المبيد.
6- لا تدخل إلى منطقة تم تطبيق المبيد فيها.
7- تأكد من عدم وجود عطل في معدات تطبيق المبيد.
8- استخدم أدوات الوقاية الشخصية والتي تحد من التعرض للمبيدات مثل: نظارة حامية للعين، وكمامة مخصصة لرش المبيدات، وقفازات مطاطية عازلة.
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“الغذاء والدواء”: 9 إرشادات لتخزين المبيدات بطريقة صحيحة
في وقت سابق، نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء 9 إرشادات لتخزين المبيدات بطريقة صحيحة.
9 خطوات
وقالت الهيئة إنه يجب اتباع الخطوات التالية:
1- تأكد أن عبوة المبيد مغلقة بإحكام.
2- يُخزن بعيداً عن اللهب المكشوف.
3- يُخزن بعيداً عن ضوء الشمس المباشر.
4- أن يكون مكان التخزين ذا تهوية جيدة.
5- يُخزن في مكان آمن لا يصل إليه الأطفال والحيوانات الأليفة.
6- احذر تخزينه في مكان مخصص للجلوس أو النوم.
7- يُحفظ في عبوته الأصلية. ولا تُعاد تعبئته في عبوة أخرى.
8- يوضع بعيداً عن كل أنواع الأغذية، بما في ذلك طعام الحيوانات.
9- عند استخدام أو شراء المبيد يجب مراعاة تاريخ انتهاء الصلاحية.
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