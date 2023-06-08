حتى لا تعرض أبناءك للتسمم… تحذير عاجل من الغذاء والدواء

تواصل – فريق التحرير:

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء “إنفوجراف” للتوضيح بأبرز أسباب حوادث التسمم بالمبيدات.

8 إرشادات

وقالت الهيئة إنه لتجنب التسمم بالمبيدات يُنصح باتباع الارشادات التالية:

1- لا تخزن المبيد في مكان قريب من الأغذية والأطفال وأشعة الشمس المباشرة.

2 – الالتزام بالتعليمات الموجودة على ملصق عبوة المبيد.

3- لا تستنشق المبيد واحذر من اتسكايه مباشرة على الجلد أو العينين.

4- لا تطبق المبيد في أجواء غير مناسبة مثل وجود هواء.

5- لا تطبق كمية من المبيد أكثر من الموصى بها في ملصق عبوة المبيد.

6- لا تدخل إلى منطقة تم تطبيق المبيد فيها.

7- تأكد من عدم وجود عطل في معدات تطبيق المبيد.

8- استخدم أدوات الوقاية الشخصية والتي تحد من التعرض للمبيدات مثل: نظارة حامية للعين، وكمامة مخصصة لرش المبيدات، وقفازات مطاطية عازلة.

اقرأ أيضًا:

“الغذاء والدواء”: 9 إرشادات لتخزين المبيدات بطريقة صحيحة

في وقت سابق، نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء 9 إرشادات لتخزين المبيدات بطريقة صحيحة.

9 خطوات

وقالت الهيئة إنه يجب اتباع الخطوات التالية:

1- تأكد أن عبوة المبيد مغلقة بإحكام.

2- يُخزن بعيداً عن اللهب المكشوف.

3- يُخزن بعيداً عن ضوء الشمس المباشر.

4- أن يكون مكان التخزين ذا تهوية جيدة.

5- يُخزن في مكان آمن لا يصل إليه الأطفال والحيوانات الأليفة.

6- احذر تخزينه في مكان مخصص للجلوس أو النوم.

7- يُحفظ في عبوته الأصلية. ولا تُعاد تعبئته في عبوة أخرى.

8- يوضع بعيداً عن كل أنواع الأغذية، بما في ذلك طعام الحيوانات.

9- عند استخدام أو شراء المبيد يجب مراعاة تاريخ انتهاء الصلاحية.

اقرأ أيضًا:

تحذير مهم من “الغذاء والدواء” بخصوص المبيدات وعلاقتها بالأغذية والمشروبات