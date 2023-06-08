أخبار السعودية.. اختبار التحصيل الاستثنائي ومكافأة نهاية الخدمة وضريبة القيمة المضافة واليوم المفتوح للتوظيف
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بيان عاجل لمجلس التعاون بشأن أعمال تخريب سفارة المملكة في السودان
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن استنكاره وإدانته الشديدين لما فعلته الجماعات المسلحة في السودان.
وزير الخارجية: المملكة بذلت جهودًا حثيثة لمحاربة التطرف إقليميًا وعالميًا (فيديو)
قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة بذلت جهودًا حثيثة لمحاربة التطرف إقليميًا وعالميًا.
توضيح جديد من “تقويم التعليم” حول التسجيل في اختبار التحصيل الاستثنائي
أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الاستثنائي (الرقمي) لمن لم يسبق له دخول الاختبار ولا يوجد لديه نتيجة سابقة.
كل ما تريد معرفته عن مكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها
تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل.
بالتفاصيل والأرقام.. شروط التسجيل والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن حجم إيرادات الأنشطة السنوي الذي يستوجب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.
بيان مهم للراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام
أعلنت وزارة الحج والعمرة مجددًا أنه لن يسمح بأداء الحج إلا لمن يملك تأشيرة أو يقيم في المملكة بشكل نظامي.
تنويه مهم بخصوص تسجيل المقيمين بالخارج في “حساب المواطن”
أتاح حساب المواطن للمقيمين خارج المملكة التسجيل بالبرنامج وصرف الدعم وفقًا للاشتراطات المحددة.
أكثر من 100 جهة حكومية وشركة كبرى.. فتح باب التسجيل في اليوم المفتوح للتوظيف 2023
تعلن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن فتح التسجيل في اليوم المفتوح للتوظيف (الثامن والثلاثون – للعام 2023م).
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