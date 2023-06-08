أخبار السعودية.. اختبار التحصيل الاستثنائي ومكافأة نهاية الخدمة وضريبة القيمة المضافة واليوم المفتوح للتوظيف

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن استنكاره وإدانته الشديدين لما فعلته الجماعات المسلحة في السودان.

قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة بذلت جهودًا حثيثة لمحاربة التطرف إقليميًا وعالميًا.

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الاستثنائي (الرقمي) لمن لم يسبق له دخول الاختبار ولا يوجد لديه نتيجة سابقة.

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل.

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن حجم إيرادات الأنشطة السنوي الذي يستوجب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

أعلنت وزارة الحج والعمرة مجددًا أنه لن يسمح بأداء الحج إلا لمن يملك تأشيرة أو يقيم في المملكة بشكل نظامي.

أتاح حساب المواطن للمقيمين خارج المملكة التسجيل بالبرنامج وصرف الدعم وفقًا للاشتراطات المحددة.

تعلن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن فتح التسجيل في اليوم المفتوح للتوظيف (الثامن والثلاثون – للعام 2023م).

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