“ميتا” تطلق خاصية القنوات على “واتساب”

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “ميتا”، اليوم الخميس، خاصية قنوات “واتساب”، التي قالت إنها ستساعد في جعل التطبيق “منتجًا لرسائل البث الخاص”.

وسيكون المستخدمون في كولومبيا وسنغافورة أول من يمكنه استخدام هذه الخاصية، على أن توفر للمستخدمين في مزيد من البلدان خلال الأشهر المقبلة، بحسب الشركة.

وقالت “ميتا”، إن المستخدمين سيتمكنون من متابعة المحتوى المتعلق بهواياتهم والفرق الرياضية وأحدث البيانات من المسؤولين المحليين وأشياء أخرى.

خصوصية المستخدمين

ولن تكون صور الملف الشخصي ومعلومات الاتصال الخاصة بالشخص المسؤول عن إدارة القناة متاحة للمتابعين. وبالمثل، لن يتم الكشف عن أرقام هواتف المتابعين.

ويشارك في إطلاق هذه الخاصية منظمة الصحة العالمية وناديا برشلونة ومانشستر سيتي.

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