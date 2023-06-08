الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الإفريقي “داعش”
فرص تدريبية واعدة للطلاب والطالبات بجامعة الملك خالد
عاصفة “بيبارجوي” ترتقى لمستوى إعصار مداري من الدرجة الثانية
حتى لا تعرض أبناءك للتسمم… تحذير عاجل من الغذاء والدواء
نبأ سار من “البيئة” بخصوص الأضاحي
أخبار السعودية.. اختبار التحصيل الاستثنائي ومكافأة نهاية الخدمة وضريبة القيمة المضافة واليوم المفتوح للتوظيف

الرئيسية

 /

تقنية

 /

“ميتا” تطلق خاصية القنوات على “واتساب”

“ميتا” تطلق خاصية القنوات على “واتساب”

“ميتا” تطلق خاصية القنوات على “واتساب”
١٢:٥٢:٣٦ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “ميتا”، اليوم الخميس، خاصية قنوات “واتساب”، التي قالت إنها ستساعد في جعل التطبيق “منتجًا لرسائل البث الخاص”.

وسيكون المستخدمون في كولومبيا وسنغافورة أول من يمكنه استخدام هذه الخاصية، على أن توفر للمستخدمين في مزيد من البلدان خلال الأشهر المقبلة، بحسب الشركة.

وقالت “ميتا”، إن المستخدمين سيتمكنون من متابعة المحتوى المتعلق بهواياتهم والفرق الرياضية وأحدث البيانات من المسؤولين المحليين وأشياء أخرى.

خصوصية المستخدمين

ولن تكون صور الملف الشخصي ومعلومات الاتصال الخاصة بالشخص المسؤول عن إدارة القناة متاحة للمتابعين. وبالمثل، لن يتم الكشف عن أرقام هواتف المتابعين.

ويشارك في إطلاق هذه الخاصية منظمة الصحة العالمية وناديا برشلونة ومانشستر سيتي.

اقرأ أيضًا:

الميزة الأفضل تصل تطبيق واتساب.. إليكم طريقة الاستخدام (فيديو)

“الغي خيار تفعيلها فورا”.. خاصية جديدة في “واتساب” تهدد صحتك

الكلمات الدلالية:
شركة ميتا قنوات واتساب مانشستر سيتي منظمة الصحة العالمية ناديا برشلونة

مواد ذات صلة

المزيد
كيف تحمي حساب «فيسبوك» من الاختراق؟

كيف تحمي حساب «فيسبوك» من الاختراق؟

١٠:٤٤ ص، الأحد، ١٨ ديسمبر ٢٠١٦
تقنية جديدة من «آبل» لزيادة سرعة الإنترنت في «آي فون»

تقنية جديدة من «آبل» لزيادة سرعة الإنترنت في «آي فون»

٠٦:٠٢ م، الأربعاء، ٢٤ مايو ٢٠١٧
نصائح مهمة لحماية شبكة الإنترنت المنزلية من «السرقة»

نصائح مهمة لحماية شبكة الإنترنت المنزلية من «السرقة»

٠٥:٤٧ م، السبت، ٠٦ فبراير ٢٠٢١
تطبيقان يلتقطان «سيلفي مجسمة» مدهشة

تطبيقان يلتقطان «سيلفي مجسمة» مدهشة

١١:١٨ ص، الأربعاء، ١٠ يناير ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *