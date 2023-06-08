5 طرق تساعدك على الاستيقاظ مبكرًا من النوم

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الاستيقاظ المبكر من العادات الحياتية الصحية، وهو أمر له العديد من الفوائد كما أظهرت الدرسات.

إذ تربط الأبحاث بين حياة الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا بتحسن الصحة العقلية، وتقليل احتمالية الإصابة بالفصام والاكتئاب.

في الوقت الذي أظهرت فيه أبحاث أخرى أن الأشخاص في الصباح يميلون إلى أن يكونوا أكثر نشاطًا.

وكشف خبراء النوم لمجلة “تايم” عن أبرز 5 طرق لتغيير نمط حياتك نحو الحياة الصباحية والاستيقاظ مبكرًا، بحسب ما أورد موقع “سكاي نيوز عربية”.

الضوء الطبيعي

وفقًا لـ جينيفر مارتن رئيسة مجلس أكاديمية علاج النوم الأمريكية، فإن السر هو التعرض للضوء الساطع. وذلك لأن الضوء يثبط الميلاتونين، وهو هرمون يلعب دورًا مهمًا في إيقاع الساعة البيولوجية، فـ”الشمس هي المحرك لساعتنا الداخلية”.

الاستيقاظ التدريجي

الطريقة الأمثل لبدء حياة الاستيقاظ مبكرا، هي تعديل وقت الاستيقاظ بنصف ساعة كل يوم، حتى نصل لوقت الاستيقاظ في السابعة أو الثامنة صباحا مثلا. البدء بالاستيقاظ مبكرا فورا دون التدريج قد يؤدي لتعب وإرهاق لا يحتمل للبعض.

الالتزام

حدد الوقت الذي ستستيقظ فيه كل يوم لمدة أسبوع، والتزم به دون استثناء. وفقا للخبراء، أن تكون “شخصا صباحيا” في أيام الأسبوع فقط، والاستيقاظ متأخرا في أيام نهاية الأسبوع، لن ينفع.

النوم المبكر

النوم المبكر من أهم خطوات عملية الاستيقاظ مبكرا، فكل شخص يحتاج إلى 7 ساعات على الأقل من النوم يوميا. عملية النوع تبدأ بالابتعاد عن الشاشات المضيئة قبل ساعة من موعد النوم.

الحافز

وضع حافز للاستيقاظ من أهم العوامل، مثل الذهاب لتناول الفطور في مكان مفضل، أو التوجه لمحل القهوة المجاور. الحافز يساعد على الاستيقاظ ميكرا من النوم.