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بشرى سارة من “الكهرباء” لهذه المناطق والمدن.. التفاصيل

بشرى سارة من “الكهرباء” لهذه المناطق والمدن.. التفاصيل

بشرى سارة من “الكهرباء” لهذه المناطق والمدن.. التفاصيل
١٢:٠٤:٣٥ م، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت شركة الكهرباء تنفيذ ثلاث مشاريع ربط وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في رفحاء والوجه ونجران، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.4 مليار ريال.

تنفيذ مشروع ربط محافظة رفحاء بالشبكة العامة

وأوضحت أن المشاريع تضمنت تنفيذ مشروع ربط محافظة رفحاء بالشبكة العامة للكهرباء في القطاع الشرقي.

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والذي أشتمل على إنشاء خط هوائي “جهد 380 ك.ف” بطول 328 كيلومتراً يربط بين “القصيمة – رفحاء” وبقدرة 1650 ك.ف.أ ، وربطه بمحطة تحويل رفحاء الرئيسية.

ربط محطة توليد ضباء مع محافظة الوجه

وبينت أن المشروع الثاني يتمثل في ربط محطة توليد ضباء الخضراء مع محافظة الوجه بخط هوائي “جهد 380 ك.ف” وبقدرة 1650 ك.ف.أ ، وبطول 210 كيلومترات.

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 وسيحقق هذا المشروع الاستفادة المثلى من التوليد الاقتصادي بمحطة توليد ضباء الخضراء،

وكذلك يعتبر أحد خطوط الربط الإستراتيجية لشبكة الشمال الغربي بشبكة المنطقة الغربية.

إنشاء خط لربط نجران مع محطة الفرعاء

وأضافت أن المشروع الثالث الإستراتيجي يتمثل في إنشاء خط لربط منطقة نجران مع محطة الفرعاء في منطقة عسير من خلال إنشاء خط هوائي “جهد 380 ك.ف” وبقدرة 1650 ك.ف.أ وبطول 236.5 كيلومتراً.

مصدر تغذية إضافي وتأمين التغذية

 ويمتاز هذا المشروع بأنه سيوفر مصدر تغذية إضافي وتأمين التغذية لزيادة موثوقية الشبكة الكهربائية في المنطقة الجنوبية ومنطقة نجران.

وأكدت أنها تمتلك حالياً شبكة من خطوط النقل الكهربائي “الجهد العالي والفائق” تقارب إجمالي أطوالها 93 ألف كيلومتر دائري.

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وأشارت الشركة، إلى أن هذه المشاريع الثلاثة تعتبر من المشاريع الإستراتيجية،

التي نجحت فيها لتطوير المشاريع إحدى شركات “السعودية للكهرباء” في تنفيذها بوقت قياسي.

ضمان موثوقية واستمرارية الخدمة الكهربائية

وبينت أنها ستحقق فوائد عديدة من أهمها ضمان موثوقية واستمرارية الخدمة الكهربائية المقدمة للمشتركين والحفاظ على استمرار التيار الكهربائي في الشبكة،

والاستفادة القصوى من قدرات وحدات توليد الطاقة الكهربائية.

وأكدت السعودية للكهرباء، على أن هذه المشاريع الثلاثة تسهم بشكل كبير في تخفيض استهلاك الوقود السائل وتقليل الانبعاثات الكربونية.

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أخبار السعودية الوجه خطوط الربط الإستراتيجية رفحاء شركة الكهرباء مشاريع ربط نجران

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