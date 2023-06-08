بيان عاجل لمجلس التعاون بشأن أعمال تخريب سفارة المملكة في السودان

تواصل – واس:

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، عن استنكاره وإدانته الشديدين لما فعلته الجماعات المسلحة في السودان.

وندد بأعمال تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين العاملين في السفارة.

ضرورة وقف استهداف مقار البعثات الدبلوماسية

وشدد م الأمين العام على ضرورة وقف هذا التصعيد واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها، باعتباره خرقاً خطيرًا للاتفاقيات الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي.

وكرر الدعوة لطرفي النزاع باحترام الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تضمن حرمة وسلامة مقرات البعثات الدبلوماسية ومنتسبيها، وأن مثل هذه التصرفات الخارجة عن القانون تسهم في تفاقم وانفلات الأوضاع الأمنية بالسودان.

إدانات واسعة لتعرض سفارة المملكة للتخريب

فيما لاقى تعرض سفارة المملكة بالخرطوم وملحقياتها للتخريب، إدانات واسعة وتنديد بالاستهداف المتكرر للمباني الدبلوماسية ولسكن الموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية.

التعاون الإسلامي تدين محاولات تخريب السفارة

وأعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لتعرض مبنى سفارة المملكة بالخرطوم وملحقياتها، وسكن الموظفين التابعين لها وممتلكاتهم للتخريب، بيد جماعات مسلحة.

ونددت الأمانة العامة بالاستهداف المتكرر للمباني الدبلوماسية ولسكن الموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية، مشدّدة على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات.

الأردن تدين الاعتداء على سفارة المملكة

كما أدانت الحكومة الأردنية اليوم، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية، والملحقيات التابعة لها، وسكن وممتلكات الموظفين العاملين في السفارة السعودية في العاصمة السودانية.

قطر تدين تخريب مقر سفارة المملكة في السودان

كما دانت قطر بشدة تخريب مقر سفارة المملكة في السودان وتشدد على ضرورة توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية.

بيان عاجل من الخارجية

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها.

إضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين العاملين في السفارة، معبرة عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية.

وأكدت أهمية التصدي لهذه الجماعات المسلحة التي تحاول النيل من عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.