تحذير من حساب المواطن حول خصوصية المعلومات
تواصل – فريق التحرير:
خصص حساب الموطن، أكثر من وسيلة للتواصل مع المستفيدين، بما يضمن الحفاظ على خصوصياتهم.
وردت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” على استسفار لأحد المستفيدين، قائلة: “نأمل من المستفيد الرئيسي التواصل معنا على الرقم الموحد 19912 من يوم الاحد الى يوم الخميس من الساعة 8 صباحًا الى 8 مساءً من خلال رقم الجوال المسجل لدينا في البرنامج، وذلك حفاظًا على خصوصية معلوماته”.
وفيما يلي قنوات التواصل مع حساب المواطن”
-التواصل على رقم حساب المواطن المجاني الموحد ( 19912 ).
-إرسال رسالة مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لحساب المواطن portal.ca.gov.sa.
– التواصل عن طريق خدمة صوتك مسموع.
– التواصل عبر الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين على تويتر.
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