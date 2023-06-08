فيديو مبهج.. هذا ما فعله الطلاب مع مُعلم أثناء تكريمه

تواصل- فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو من حفل تكريم أحد المعلمين في إحدى مدارس حفر الباطن، تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وشهد الحفل تكريم المعلم هاني مهنا الجنيدي لاختياره “المعلم المثالي” في المدرسة، وسط أجواء مبهجة من جانب الطلاب الذين استقبلوا معلمهم بالتصفيق الحار.

وانطلق المعلم مهرولاً على طريقة أحد مشاهير كرة القدم، بينما تسابق الطلاب لمصافحته قبل أن يتجه إلى منصة التكريم لتسلم جائزة المعلم المثالي.

واعتبر متفاعلون أن التكريم يعكس مكانة المعلم في قلوب الطلاب، وهو ما يعكس التفاعل المتبادل بينه وبين الطلاب.

فيديو: ردة فعل لطيفة من مُعلم لحظة تكريمه؛ مع تفاعل رائع من طلابه. pic.twitter.com/ayaf3Xxvyq — الميدان التعليمي (@almaydanedu) June 8, 2023

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