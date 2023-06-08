لخدمة الحجيج.. “stc” جاهزة بالمشاعر المقدسة بأكثر من ألف موقع و1964 نقطة واي فاي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مجموعة stc ممكن التحول الرقمي في منطقة مكة المكرمة، أنها تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية في المشاعر المقدسة لتقديم تجربة استثنائية وثرية لضيوف الرحمن.

إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لأداء مناسك الحج

وذلك في الوقت الذي تسعى فيه المملكة وفقا لرؤية 2030 رفع أعداد الحجاج وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء مناسك الحج على أكمل وجه.

اقرأ أيضًا:

لأداء المناسك بسهولة ويسر.. كيف تزيد لياقتك البدنية قبل الحج؟

وأصبح من الضروري زيادة حجم الخدمات المقدمة بما يتواكب مع هذا الارتفاع في أعداد ضيوف الرحمن.

تعزيز الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة

ويتطلب ذلك تعزيز الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع التطويرية المتقدمة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية بما يخدم مختلف القطاعات الحيوية بكفاءة عالية.

ووفقا لدورها في قيادة التحول الرقمي في المنطقة، تعمل مجموعة stc على تطوير حلولها الرقمية وخدماتها من خلال توفير تقنيات اتصال.

اقرأ أيضًا:

بيان مهم للراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام

وبمعايير عالمية وتقديم تجربة رقمية سلسة تلبي الطلب المتزايد والمتوقع على الخدمات الرقمية وخدمات الاتصال من الحجاج.

وذلك من خلال تجهيز البنية التحتية الرقمية للمسجد الحرام والمسجد النبوي والمناطق المحيطة بهما.

وتجهيز المواقع الأخرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة للمعتمرين والحجاج وزوار الحرمين الشريفين بهدف رفع مستوى جودة الخدمات الرقمية المقدمة وتقديم تجربة استثنائية للمستخدمين.

تطوير أبراج الاتصالات في مكة والمشاعر المقدسة

والتزاماً منها بتمكين الأعداد الكبيرة من الحجاج من البقاء على اتصال دائم يتيح لهم أداء مناسك الحج والتواصل مع ذويهم بكل طمأنينة ويسر،

عملت stc على تطوير أبراج الاتصالات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة والمناطق المؤدية لها.

ألف موقع و1964 نقطة واي فاي

كما عززت الشبكة بـ 1084 موقعاً للجيل الخامس (5G)، ونشرت 1964 نقطة نفاذ لشبكات الواي فاي موزعة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أنها جهزت المشاعر بشبكة خاصة بالاتصالات الحرجة.

اقرأ أيضًا:

3 لقاحات شرط لإصدار تصريح الحج.. وهذا آخر وقت للحصول عليها

وأثمرت جهود مجموعة stc عن توسيع شبكات الواي فاي عالية السرعة عبر كافة المواقع لتوفر الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل النقل والرعاية الصحية والاستجابة للطوارئ.

سبعة أبراج اتصال تغطي مساحة 1.5 مليون متر مربع

وفيما يتعلق بحلول التغطية الداخلية، زودت stc وقف الملك عبدالعزيز الواقع بجوار المسجد الحرام بمكة المكرمة بأحد أكبر حلول التغطية الداخلية (IBS) المقدمة في مكان واحد في العالم، التي شملت سبعة أبراج اتصال تغطي مساحة 1.5 مليون متر مربع.

18,600 هوائي و800 خلية بيكوسيل

إضافة إلى تزويد الوقف بأكثر من 18,600 هوائي، وأكثر من 800 خلية بيكوسيل صغيرة لتغطية الترددات القريبة، وتقوية التغطية الداخلية للهواتف الجوالة.

92 محطة بث في الحرم المكي الشريف

وتركيب 92 محطة بث مع مشغلات شبكة 4 LET في الحرم المكي الشريف بتقنيات رقمية متقدمة وخدمة اتصال مميزة لتوسعة نطاق تغطية الشبكة داخل مباني الوقف وضمان أداء عالٍ للشبكة.

توفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج

إضافة إلى ذلك، استثمرت مجموعة stc في بنيتها التحتية الرقمية لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج، والتي تشمل نشر أنظمة أمنية متقدمة، مثل:

1 – كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة.

2 – تقنيات المسح البيومتري.

3 – توفير كافة الاحتياجات لأفراد الأمن لمراقبة وإدارة الحجاج والمعتمرين.