وإصابة واعتقال العشرات.. فلسطين تدين جرائم الاحتلال واستمرار الاستيطان

تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال اليوم الخميس، 20 فلسطينيًا خلال حملة مداهمات واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيًا خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس تخللها اشتباكات مع الفلسطينيين، كما اعتقلت طفلاً من بيت دقو شمال القدس.

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وأكدت مصادر طبية فلسطينية، أن المواجهات العنيفة التي استمرت حتى فجر اليوم في رام الله بين قوات الاحتلال والفلسطينيين.

وأسفرت عن إصابة 14 فلسطينيًا بالرصاص، بينهم صحفي، كما فجرت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام منزل عائلة أسير فلسطيني في منطقة رام الله التحتا.

قوات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة

كما توغلت قوات الاحتلال اليوم، معززة بعدة آليات عسكرية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وشرعت بعمليات تجريف للأراضي الزراعية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بإصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، بعد اقتحام بلدة عرابة قضاء جنين، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع صوب الفلسطينيين.

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كما اعتقلت شابًا فلسطينيًا، واعتدت على العديد من الفلسطينيين، خلال محاصرتها ومداهمتها لعدة منازل في البلدة.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وسلمت إخطارًا بهدم منزل لأسير فلسطيني.

فلسطين تدين قانون يكرس الاستيطان والتهويد

في الوقت نفسه، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على ما يسمى “قانون لجان القبول” الذي يكرس مخططات الاستيطان والتهويد.

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وأكدت خارجية فلسطين في بيان لها اليوم، أن هذا القانون يأتي في إطار ما يقره الكنيست من قوانين استعمارية عنصرية وتمييزية، تعمق نظام الفصل العنصري في فلسطين التاريخية.