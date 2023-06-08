فرحة لاتوصف.. شاهد ما فعله طلبة كلية الملك فهد الأمنية خلال حفل تخرجهم

تواصل – واس:

رعى صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، حفل تخريج الدورة (64) من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية.

والدورة (52) للضباط الجامعيين، والدفعة (13) من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي للعام الدراسي 1444هـ، وذلك في مقر كلية الملك فهد الأمنية بالرياض.

وعبر مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، عن شكره لوزير الداخلية على رعايته الكريمة لحفل التخرج.

وأوضح أن الكلية مستمرة في تحقيق مستهدفات خطتها الإستراتيجية ورؤيتها بالريادة في التأهيل والتدريب الأمني والعسكري.

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الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم

وأشار إلى أبرز منجزات الكلية خلال العام الدراسي، ومنها الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب، إضافة إلى تقديم برنامجي ماجستير في الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

وعبر الخريجون من جانبهم في كلمة ألقاها رقيب أول الكلية حسين بن علي القحطاني، عن شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود لرعايته حفل تخرجهم،

مؤكدين جاهزيتهم للانضمام مع زملائهم في ميادين العز والشرف لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه.

وثائقي عن إتجازات الكلية

وبعد عرض عسكري قدمه الخريجون استعرضوا فيه مهاراتهم، شاهد سموه والحضور فيلمًا وثائقيًا تضمن إيجازًا عن تاريخ الكلية عبر 90 عامًا، وأبرز ما حققته من إنجازات في الفترة الأخيرة.

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وشهد الحفل – بمناسبة مرور 90 عامًا على تأسيس الكلية – تكريم سمو وزير الداخلية لشخصيتين أمنيتين ممن تخرجوا من الكلية،

وهما: معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني.

كما كرم سموه الفائزين في مسابقة الأمير نايف للإبداع الأمني الأولى لمنسوبي وزارة الداخلية، ودشن الجمعية السعودية للعلوم الأمنية.

وأعلن خلال الحفل عن حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ووثق مقطع فيديو نشره حساب “الميدن التعليمي” في موقع “تويتر”، مشاهد الفرح والسرور بين طلبة كلية الملك فهد الأمنية بعد انتهاء حفل تخرجهم، بينما سجد البعض شكرًا لله.