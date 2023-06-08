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وزير الخارجية: الشباب هم هدف رؤية المملكة 2030 (فيديو)

وزير الخارجية: الشباب هم هدف رؤية المملكة 2030 (فيديو)

وزير الخارجية: الشباب هم هدف رؤية المملكة 2030 (فيديو)
١١:٠٧:٤٥ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن رؤية السعودية 2030 تركز على دعم الشباب ليصنعوا المستقبل.

وأضاف: “معركتنا ضد التطرف والإرهاب تتطلب جهود إضافية لكسب القلوب والعقول وليس فقط عبر الندوات العلمية والثقافية مع أهميتها الفائقة”.

وتابع: “شبابنا وبناتنا هم هدف رؤية المملكة 2030، وهدفنا هو وجود مستقبل أفضل قائم على الانفتاح والتنمية والتسامح”.

محاربة التطرف 

في سياق متصل، قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة بذلت جهودًا حثيثة لمحاربة التطرف إقليميًا وعالميًا.

وأكد أن المملكة ستبذل كل جهد لملاحقة تنظيم “داعش” الإرهابي أينما كان، وستجفف منابع تمويل الفكر المتطرف.

وشدد خلال افتتاح الاجتماع الوزاري لـ”التحالف الدولي” ضد داعش المنعقد في العاصمة الرياض، اليوم الخميس، على أهمية مكافحة التطرف ومواصلة العمل على منع تنظيم داعش الإرهابي.

مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف

وأوضح أن “المملكة تؤمن بضرورة مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف”، مشيرًا إلى أنها ستواصل الجهود المنسقة لاقتلاع آفة الإرهاب من جذورها.

وحث بن فرحان على وجوب العمل على منع داعش من استغلال أي فرصة للعودة من جديد، وتجفيف منابع تمويله.

ودعا دول العالم بأجمعه إلى العمل سويًا لنشر قيم التسامح والحوار، مؤكدًا أن رؤية المملكة 2030 تركز على التنمية المستدامة ودعم الشباب وتنمية سبل الحوار.

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أخبار السعودية الخارجية السعودية المملكة وزير الخارجية

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