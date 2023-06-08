8 خطوات ضرورية للحفاظ على بيئة آمنة داخل منزلك

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نشرت “صحة القصيم” إنفوجراف للتوضيح بكيفية وجود بيئة آمنة داخل المنزل.

8 نصائح

ونصحت باتباع عدد من الخطوات وهي كالتالي:

1- التوقف عن التدخين في المنزل.

2- الحرص على نظافة الأيدي.

3- اتباع إرشادات الاستخدام للأدوية مع الالتزام بالجرعات الموصوفة من قبل الطبيب.

4- اتباع تعليمات الاستخدام للمواد الكيميائية، مثل المبيدات الحشرية ومنتجات التنظيف المنزلية.

5- تخزين الأدوية في مكان آمن ومغلق وبعيد عن الأطفال.

6- تنظيف أدوات المطبخ واسطح إعداد الطعام قبل الاستخدام.

7- استخدام كاشف أول أكسيد الكربون في المنزل.

8- تنظيف المنزل بشكل دوري.

في وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة، تنبيهًا بخصوص استخدام أدوية ريلاكسون مع الفافريين والانفرانيل معًا.

وقال حساب “الصحة_937” التابع للوزارة عبر موقع “تويتر”: لا ينبغي استخدام دواء ريلاكسون (كلورزوكسازون – باراسيتامول) ودواء فافيرين (فلوڤوكسامين ماليات) ودواء انافرانيل( كلوميبرامين) معاً بدون إشراف الطبيب المعالج لتحديد مدى الحاجة ومأمونية الاستخدام

استخدامات الأدوية الثلاث

ويستخدم ريلاكسون لعلاج تشنج العضلات المؤلم المرتبط بأمراض العضلات، حيث يوفر تخفيفًا سريعًا للألم ويعيد الحركة الطبيعية للعضلات.

في حين يستخدم فافيرين كمضاد للاكتئاب يؤثر على المواد الكيميائية الموجود في الدماغ والتي تكون غير متوازنة في الأشخاص المصابين بالاكتئاب أو القلق.

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