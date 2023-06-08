أكثر من 100 جهة حكومية وشركة كبرى.. فتح باب التسجيل في اليوم المفتوح للتوظيف 2023

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تعلن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن فتح التسجيل في اليوم المفتوح للتوظيف (الثامن والثلاثون – للعام 2023م).

ويلتقي ممثلو الجهات الحكومية والشركات الكبرى (أكثر من 100 جهة موظفة) بالباحثين عن العمل والخريجين.

وكذلك الطلاب المتوقع تخرجهم لهذا العام في مختلف التخصصات لعرض الفرص الوظيفية المتاحة لديهم.

ويمكن التقديم مباشرة عبر رابط جهات التوظيف المشاركة على النحو التالي:

موعيد إقامة المعرض:

– الإثنين 1444/11/23هـ (2023/6/12م): لخريجي جامعة البترول وكلية المجتمع بالدمام.

– الثلاثاء 1444/11/24هـ (2023/6/13م): لخريجي جامعة البترول وكلية المجتمع بالدمام.

– الأربعاء 1444/11/25هـ (2023/6/14م): للجميع (طلاب وخريجي كافة الجهات التعليمية الأخرى).

– الخميس 1444/11/26هـ (2023/6/14م): للجميع (طلاب وخريجي كافة الجهات التعليمية الأخرى).

أوقات المعرض:

من الساعة 9:00 صباحًا حتى 3:00 مساءً.

موقع إقامة المعرض:

مبنى المعارض بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (مبنى 54) بالظهران (خريطة الموقع)

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جهات التوظيف المشاركة:

– شركة أرامكو

– الهيئة العامة للصناعات العسكرية

– الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

– بنك الرياض

– الاتصالات السعودية

– شركة الإلكترونيات المتقدمة

– شركة المجدوعي

– شركة الحفر العربي

– أرامكو لأعمال الخليج

– شركة BAE

– شركة بيكرهيوز

– شركة بوبا للتأمين

– شركة علم

– مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

– مستشفى الملك فيصل التخصصي

– وزارة الاقتصاد والتخطيط

– شركة مشاركة المالية

– شركة النهدي

– وشركة المياه الوطنية

– الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية

– شركة نسما وشركاهم

– الشركة الوطنية لحمالة الاتصالات والمعلومات

– مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

– برايس وترهاوس كوبرز

– شركة سبكيم

– – الخطوط الجوية السعودية

– شركة مصفاة ارامكو (ساسرف)

– وشركة أرامكو السعودية توتال (ساتورب)

– الهيئة السعودية للمدن الصناعية

– الشركة السعودية للخطوط الحديدية

– شلمبرجير

– شركة تمكين للتقنيات

– شركة طاقة

– التصنيع الوطنية

– شركة تحكم التقنية

– شركة الاتصالات المتنقلة السعودية – زين

– شركة نسما للصناعات المتحدة المحدودة

– التعاونية للتأمين

– مجموعة شركات ايه بي بي

– أكوا باور

– آل سالم جونسون كنترولز

– ماكينزي اند كوباني

– المركز الوطني للفعاليات

– نسله العربية السعودية

– ناشيونال اويل ويل فاركو

– شركة تجهيز حقول النفط السعودية

– المؤسسة العامة للري

– برنامج ضمان التمويل للمنشآت (كفالة)

– شركة ثقة لخدمات الاعمال

– (جهات أخرى متعددة)

يمكن الاطلاع على كامل الجهات المشاركة والوظائف والتخصصات المطلوبة من خلال الرابط: (اضغط هنا)

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طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الخميس 1444/11/19هـ (الموافق 2023/6/8م) من خلال اختيار (Select a date).

وتحديد اليوم المطلوب للحضور وإصدار تذكرة الدخول مجانًا على الرابط: (اضغط هنا).

علمًا بأن اليومين الأول والثاني مخصص لخريجي جامعة البترول وكلية المجتمع بالدمام.

واليومين الثالث والرابع لطلاب وخريجي كافة الجهات التعليمية الأخرى.