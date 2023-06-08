14 ألف ريال راتب.. “تداول” تُعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مجموعة تداول عن بدء التقديم في “برنامج تطوير الخريجين – GDP” لعام 2023م.
ويستهدف البرنامج خريجي (البكالوريوس / الماجستير) من الرجال والنساء في مختلف التخصصات (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية، القانونية، إلخ….).
مزايا البرنامج
– راتب شهري (12,350 ريال) لخريجي البكالوريوس.
– راتب شهري (14,000 ريال) لخريجي الماجستير.
– تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.
– تأمين صحي للمتدربين وأسرهم (الزوج / الزوجة ، الأبناء).
– إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
– إجازات رسمية مدفوعة الأجر.
– توظيف مباشر بعد الاجتياز في مجموعة تداول السعودية
يوفر البرنامج التدريبي:
– تدريب على رأس العمل.
– التوجيه والإرشاد والتطوير الشخصي.
– مهام وظيفية حقيقية.
– دورات تدربيبية مكثفة.
المسارات التدريبية:
1- مسار تطوير وإدارة المنتجات والخدمات.
2- مسار إدارة الحفظ.
3- مسار الإدراج والمبيعات.
4- مسار الأسواق.
5- المسار القانوني.
6- مسار الموارد البشرية.
7- مسار أمن المعلومات.
8- مسار الإستراتيجية والأداء المؤسسي.
9- مسار تقنية المعلومات والتقنيات الرقمية.
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.
2- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في (مختلف التخصصات) من جامعات معتمدة أو معادلة من وزارة التعليم.
3- أن يكون المتقدم /المتقدمة متمكن من اللغة الانجليزية.
4- حديث التخرج لا يشترط الخبرة المسبقة.
5- التفرغ التام.
* بالإضافة لشروط خاصة أخرى حددتها المجموعة في الملف التعريفي.
طريقة التقديم:
للإطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر الموقع الرسمي لمجموعة تداول:
- رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )
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