14 ألف ريال راتب.. “تداول” تُعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف

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أعلنت مجموعة تداول عن بدء التقديم في “برنامج تطوير الخريجين – GDP” لعام 2023م.

ويستهدف البرنامج خريجي (البكالوريوس / الماجستير) من الرجال والنساء في مختلف التخصصات (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية، القانونية، إلخ….).

مزايا البرنامج

– راتب شهري (12,350 ريال) لخريجي البكالوريوس.

– راتب شهري (14,000 ريال) لخريجي الماجستير.

– تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.

– تأمين صحي للمتدربين وأسرهم (الزوج / الزوجة ، الأبناء).

– إجازة سنوية مدفوعة الأجر.

– إجازات رسمية مدفوعة الأجر.

– توظيف مباشر بعد الاجتياز في مجموعة تداول السعودية

يوفر البرنامج التدريبي:

– تدريب على رأس العمل.

– التوجيه والإرشاد والتطوير الشخصي.

– مهام وظيفية حقيقية.

– دورات تدربيبية مكثفة.

المسارات التدريبية:

1- مسار تطوير وإدارة المنتجات والخدمات.

2- مسار إدارة الحفظ.

3- مسار الإدراج والمبيعات.

4- مسار الأسواق.

5- المسار القانوني.

6- مسار الموارد البشرية.

7- مسار أمن المعلومات.

8- مسار الإستراتيجية والأداء المؤسسي.

9- مسار تقنية المعلومات والتقنيات الرقمية.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في (مختلف التخصصات) من جامعات معتمدة أو معادلة من وزارة التعليم.

3- أن يكون المتقدم /المتقدمة متمكن من اللغة الانجليزية.

4- حديث التخرج لا يشترط الخبرة المسبقة.

5- التفرغ التام.

* بالإضافة لشروط خاصة أخرى حددتها المجموعة في الملف التعريفي.

طريقة التقديم:

للإطلاع على بقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر الموقع الرسمي لمجموعة تداول:

رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )

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