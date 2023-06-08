48 في مكة.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 48 درجة في مكة المكرمة و47 في الصمان و46 في الأحساء.

وسجل 45 درجة في التنهات، و44 درجة في الدمام وحفر الباطن والدهناء، و43 في المدينة المنورة ووادي الدواسر والخرج.

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كما سجل 42 درجة في الرياض وجدة وشرورة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 30 درجة والباحة 31 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها 18 والقريات 19درجة.

والطائف 20 وطريف 21 درجة مئوية.

أمطار غزيرة مع سيول ورياح على 8 مناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول مع رياح نشطة وزخات

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

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وشدد على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات المائية والأودية.