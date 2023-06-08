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انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 205 ريالات
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انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 205 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 205 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يُسجل 205 ريالات
١٠:٢٩:٣٨ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، في أسواق المملكة، بالمقارنة بما كما كانت عليه أمس الأربعاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.75 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.19 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 205.41 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.06، وعيار 14 بـ 136.94، وعيار 12 سجل 117.37 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7301 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1643 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234,749 ريال.

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أسعار الذهب أمس 

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.95 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 217.21 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 207.34 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.71، وعيار 14 بـ 138.22، وعيار 12 سجل 118.47 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7369 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1659 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.949 ريال.

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