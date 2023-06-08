لأداء المناسك بسهولة ويسر.. كيف تزيد لياقتك البدنية قبل الحج؟

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يتطلب أداء مناسك الحج، قدرًا كبيرًا من الجهد لإتمامها على النحو المراد، وهو ما يتطب الاستعداد البدني قبل الذهاب إلى الأراضي المقدسة، من خلال اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة.

ونشرت مدينة الملك سلمان الطبية، “إنفوجراف” عبر حسابها في موقع “تويتر” يوضح للحاج كيف يزيد من لياقته البدنية قبل الحج.

الفوائد:

– القيام بالمناسك على أكمل وجه.

-بقدرة صحية أفضل.

-بمجهود أقل.

ممارسة الرياضة:

-من 20 إلى 60 دقيقة باليوم.

-ممارسة التمارين الهوائية، مثل:ركوب الدراجة، والسباحة.

-التدرج في بذل المجهود.

-لباس رياضي وحذاء مناسب.

-تمارين الإطالة للعضلانت.

التغذية:

-نظام غذائي صحي.

-شرب السوائل.

-الراحة الكافية.

-الرياضة بعد الوجبة بساعتين.

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