الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“الإحصاء”: 3.8 ٪ نموًا في الناتج المحلي خلال 3 شهور
في 10 خطوات.. كيفية تجعل طفلك سعيدًا؟
بشرى سارة لهؤلاء الخريجين.. “الأوقاف” تطرح عددًا من الوظائف برواتب تنافسية
توضيح جديد من “تقويم التعليم” حول التسجيل في اختبار التحصيل الاستثنائي
هل يحق التقاعد المبكر بعد 27 عاما خدمة؟.. “التأمينات” تجيب
بالتفاصيل والأرقام.. شروط التسجيل والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الإحصاء”: 3.8 ٪ نموًا في الناتج المحلي خلال 3 شهور

“الإحصاء”: 3.8 ٪ نموًا في الناتج المحلي خلال 3 شهور

“الإحصاء”: 3.8 ٪ نموًا في الناتج المحلي خلال 3 شهور
٠٩:٥٠:٥٩ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء المملكة عن نمو في حجم الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية.

وأشارت إلى انخفاض طفيف عن التقديرات السريعة التي أعلنتها الهيئة سابقاً، والتي قدّرت معدّل النمو عند 3.9%.

الناتج المحلي الإجمالي 

وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، 753 مليار ريال (201 مليار دولار).

وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 5.4% على أساس سنوي و1% على أساس فصلي، فيما بلغ نمو الأنشطة الحكومية 4.9% على أساس سنوي، و1.1% على أساس فصلي.

وأظهرت أرقام هيئة الإحصاء أن ناتج القطاع النفطي بالأسعار الثابتة بلغ 281 مليار ريال (75 مليار دولار)، مرتفعاً بمعدل 1.4% على أساس سنوي، لكنه سجل انخفاضاً بمعدل 4.7% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

أشارت الوزارة  إلى أن نمو قطاع النفط سجل أدنى معدل له في نحو عامين عند 1.3%، حيث تراجعت الإيرادات النفطية 3%، ما ساهم في تحقيق الميزانية السعودية عجزاً بقيمة 2.9 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الحالي.

اقرأ أيضًا:

بدون خبرات.. “الإحصاء” تعلن عن وظائف شاغرة وطريقة التقديم

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الإحصاء السعودية القطاع النفطي المملكة الناتج الإجمالي

مواد ذات صلة

المزيد
«الإسكان» تؤجل فرز مستحقي الدعم في المرحلة الثانية

«الإسكان» تؤجل فرز مستحقي الدعم في المرحلة الثانية

٠١:٢٧ ص، الأربعاء، ٢٤ يونيو ٢٠١٥
النمسا تغلق مدرسة سعودية بدعوى استخدامها كتباً معادية للسامية

النمسا تغلق مدرسة سعودية بدعوى استخدامها كتباً معادية للسامية

١١:٠٤ م، الأثنين، ١٥ ديسمبر ٢٠١٤
إصابة 3 نساء باختناق جراء حريق بمنزل في القطيف

إصابة 3 نساء باختناق جراء حريق بمنزل في القطيف

٠٩:٥٢ م، الجمعة، ٢٤ مارس ٢٠١٧
استطلاع.. 85% من الشباب: تعمّد الفتيات للإثارة وراء زيادة التحرش

استطلاع.. 85% من الشباب: تعمّد الفتيات للإثارة وراء زيادة التحرش

٠١:٠٣ م، السبت، ٢٥ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *