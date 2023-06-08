“الإحصاء”: 3.8 ٪ نموًا في الناتج المحلي خلال 3 شهور

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كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء المملكة عن نمو في حجم الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية.

وأشارت إلى انخفاض طفيف عن التقديرات السريعة التي أعلنتها الهيئة سابقاً، والتي قدّرت معدّل النمو عند 3.9%.

الناتج المحلي الإجمالي

وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، 753 مليار ريال (201 مليار دولار).

وحققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 5.4% على أساس سنوي و1% على أساس فصلي، فيما بلغ نمو الأنشطة الحكومية 4.9% على أساس سنوي، و1.1% على أساس فصلي.

وأظهرت أرقام هيئة الإحصاء أن ناتج القطاع النفطي بالأسعار الثابتة بلغ 281 مليار ريال (75 مليار دولار)، مرتفعاً بمعدل 1.4% على أساس سنوي، لكنه سجل انخفاضاً بمعدل 4.7% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

أشارت الوزارة إلى أن نمو قطاع النفط سجل أدنى معدل له في نحو عامين عند 1.3%، حيث تراجعت الإيرادات النفطية 3%، ما ساهم في تحقيق الميزانية السعودية عجزاً بقيمة 2.9 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الحالي.

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