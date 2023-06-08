في 10 خطوات.. كيفية تجعل طفلك سعيدًا؟

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لايتمنى الآباء لابنائهم أكثر من أن يعيشوا سعداء في أجواء من البهجة والرفاهية، لكن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهد لتحقيق هذه الأمنية، والقيام بخطوات مدروسة من أجل تحقيق الهدف المنشود.

وحدد الكاتب إريك باركر بمقال في مجلة “تايم” الأمريكية، 10 خطوات من أجل تنشئة أطفال سعداء على النحو التالي:

1: كن سعيدًا

مدى سعادتك يؤثر على مدى سعادة أطفالك ونجاحهم – بشكل كبير.

أثبتت الأبحاث المكثفة وجود صلة جوهرية بين الأمهات اللاتي يشعرن بالاكتئاب والمشاكل السلوكية لدى الأطفال.

فعلى الرغم من أن الدراسات أظهرت أن الآباء السعداء أكثر احتمالية من الناحية الإحصائية لإنجاب أطفال سعداء، إلا أن الأمر لا علاقة له بأسباب وراثية.

2: علمهم كيفية بناء العلاقات

كم عدد الآباء الذين يقضون الوقت بالفعل لتعليم الأطفال كيفية التواصل مع الآخرين؟، لا يتطلب الأمر الكثير. يمكن أن يبدأ بتشجيع الأطفال على أداء أعمال لطيفة صغيرة لبناء التعاطف.

هذا لا يبني فقط المهارات الأساسية ويجعل أطفالك أفضل، تظهر الأبحاث على المدى الطويل أنها تجعلهم أكثر سعادة.

3: عدم المبالغة في الإنجاز

الآباء والأمهات الذين يبالغون في الإنجاز هم أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من مستويات عالية من الاكتئاب والقلق وتعاطي المخدرات مقارنة بالأطفال الآخرين.

4: علمهم التفاؤل

الأطفال في سن العاشرة الذين يتم تعليمهم كيفية التفكير وتفسير العالم بتفاؤل هم أقل عرضة للاكتئاب في البلوغ.

وفقًا للكاتبة كريستين كارتر، فإن لمتفائلين هم:

-أكثر نجاحًا في المدرسة والعمل وألعاب القوى.

– أكثر صحة ويعيشون لفترة أطول.

– أكثر رضا مع زيجاتهم.

-أقل عرضة للتعامل مع الاكتئاب والقلق.

5: الذكاء العاطفي

الذكاء العاطفي هو مهارة وليس سمة فطرية. الأطفال المفكرون سوف يفهمون “بشكل طبيعي” مشاعرهم (ناهيك عن مشاعر الآخرين).

ارتبط بالطفل، ساعده على تحديد ما يشعر به واجعله يعرف أن هذه المشاعر على ما يرام (على الرغم من أن السلوك السيئ قد لا يكون كذلك).

6: تكوين عادات السعادة

كيف تساعد الأطفال على بناء عادات السعادة الدائمة؟ يشرح كارتر بعض الأساليب القوية المدعومة بالبحث:

-إزالة المثيرات: تخلص من الإغراءات والمشتتات عن طريقك.

-اجعلها عامة: ضع أهدافًا لزيادة الدعم الاجتماعي.

-هدف واحد في كل مرة: العديد من الأهداف تطغى على قوة الإرادة، خاصة للأطفال.

لا تتوقع الكمال على الفور، سيكون هناك انتكاسات. وهذا امر عادي، لكن لاتتوقف.

7: الانضباط الذاتي

يعد الانضباط الذاتي لدى الأطفال أكثر تنبؤًا بالنجاح في المستقبل من الذكاء – أو أي شيء آخر، في هذا الصدد.

الأطفال الذين قاوموا الإغراء بشكل أفضل عاشوا حياة أفضل بكثير بعد سنوات وكانوا أكثر سعادة.

8: كرس المزيد من وقت للعب

يمارس معظم الأطفال اليقظة الذهنية بالفعل – وهم يستمتعون تمامًا باللحظة الحالية – عندما يلعبون. لكن الأطفال اليوم يقضون وقتًا أقل في اللعب.

فعلى مدار العقدين الماضيين، فقد الأطفال ثماني ساعات أسبوعيًا من اللعب الحر غير المنظم والعفوي، ويعتقد الباحثون أن هذا مسؤول جزئيًا عن إبطاء النمو المعرفي والعاطفي للأطفال.

بالإضافة إلى مساعدة الأطفال على تعلم التنظيم الذاتي، فاللعب غير المنظم يساعد الأطفال على تعلم كيفية العمل في مجموعات، والمشاركة، والتفاوض، وحل النزاعات، وتنظيم عواطفهم وسلوكهم، والتحدث عن أنفسهم.

9: جهز بيئتهم من أجل السعادة

تظهر الأبحاث وجود صلة قوية بين السعادة وعدم مشاهدة التلفزيون. يُظهر علماء الاجتماع أن الأشخاص الأكثر سعادة يميلون إلى مشاهدة التلفزيون بدرجة أقل بكثير من الأشخاص غير السعداء.

10: تناول العشاء معًا

يساعد هذا التقليد البسيط في تشكيل أطفال أفضل ويجعلهم أكثر سعادة أيضًا.

تشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين يتناولون العشاء مع عائلاتهم بشكل منتظم يكونون أكثر استقرارًا من الناحية العاطفية وأقل عرضة لتعاطي المخدرات والكحول.

كما أنهم حصلوا على درجات أفضل، ولديهم أعراض اكتئاب أقل، خاصة بين الفتيات المراهقات. وهم أقل عرضة للإصابة بالسمنة أو اضطرابات الأكل.

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