بشرى سارة لهؤلاء الخريجين.. “الأوقاف” تطرح عددًا من الوظائف برواتب تنافسية

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية في مقرها الرئيسي بالرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

1 – أخصائي مخاطر

2 – أخصائي أول إعلام

3 – أخصائي ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية

* التخصصات المطلوبة:

– إدارة أعمال

– القانون

– الشريعة

– الأنظمة

– نظم معلومات إدارية

– إدارة المخاطر

– أمن المعلومات

– علوم الحاسب

– نظم معلومات حاسب

– الأمن السيبراني

– الإعلام

– الاتصال

– العلاقات العامة

– التسويق

* الشروط العامة:

1 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

2 – إجادة استخدام الحاسب الآلي.

3 – استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.

* المزايا:

– رواتب تنافسية.

– بدل تعليم للأطفال.

– خصومات حصرية للموظفين.

– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

– تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآبائهم.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: (اضغط هنا).