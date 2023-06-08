بشرى سارة لهؤلاء الخريجين.. “الأوقاف” تطرح عددًا من الوظائف برواتب تنافسية
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية في مقرها الرئيسي بالرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:
1 – أخصائي مخاطر
2 – أخصائي أول إعلام
3 – أخصائي ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية
* التخصصات المطلوبة:
– إدارة أعمال
– القانون
– الشريعة
– الأنظمة
– نظم معلومات إدارية
– إدارة المخاطر
– أمن المعلومات
– علوم الحاسب
– نظم معلومات حاسب
– الأمن السيبراني
– الإعلام
– الاتصال
– العلاقات العامة
– التسويق
* الشروط العامة:
1 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 – إجادة استخدام الحاسب الآلي.
3 – استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.
* المزايا:
– رواتب تنافسية.
– بدل تعليم للأطفال.
– خصومات حصرية للموظفين.
– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
– تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآبائهم.
* طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: (اضغط هنا).