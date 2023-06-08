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بشرى سارة لهؤلاء الخريجين.. “الأوقاف” تطرح عددًا من الوظائف برواتب تنافسية

بشرى سارة لهؤلاء الخريجين.. “الأوقاف” تطرح عددًا من الوظائف برواتب تنافسية

بشرى سارة لهؤلاء الخريجين.. “الأوقاف” تطرح عددًا من الوظائف برواتب تنافسية
٠٩:٣٥:٤٣ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف إدارية وقانونية وتقنية في مقرها الرئيسي بالرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

1 – أخصائي مخاطر

2 – أخصائي أول إعلام

3 – أخصائي ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية

* التخصصات المطلوبة:

– إدارة أعمال

– القانون

– الشريعة

– الأنظمة

– نظم معلومات إدارية

– إدارة المخاطر

– أمن المعلومات

– علوم الحاسب

– نظم معلومات حاسب

– الأمن السيبراني

– الإعلام

– الاتصال

– العلاقات العامة

– التسويق

* الشروط العامة:

1 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

2 – إجادة استخدام الحاسب الآلي.

3 – استيفاء المعايير المذكورة في المتطلبات من حيث المؤهلات والمهارات.

* المزايا:

– رواتب تنافسية.

– بدل تعليم للأطفال.

– خصومات حصرية للموظفين.

– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

– تأمين صحي يغطي الموظفين وأبناءهم وآبائهم.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: (اضغط هنا).

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