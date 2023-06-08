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هل يشترط إذن الوالدين في الحج؟.. “الخثلان” يُجيب
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هل يشترط إذن الوالدين في الحج؟.. “الخثلان” يُجيب

هل يشترط إذن الوالدين في الحج؟.. “الخثلان” يُجيب

هل يشترط إذن الوالدين في الحج؟.. “الخثلان” يُجيب
٠٨:٥٧:٠٨ ص، الخميس، ١٩ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إن الحج الفريضة لا يشترط له إذن الوالدين.

الحج الفريضة لا يشترط له إذن الوالدين

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن الحج الفريضة لا يشترط له إذن الوالدين، أما إذا كان حج نافلة فلابد من إذن الوالدين.

وأضاف أنه في حال إذا منعه الوالدان، فإذا كان المنع في غرض صحيح، كأن يحتاج الوالدان أو أحدهما إليه، فهنا طاعة الوالدين تكون مقدمة على الحج.

إذن الوالدين مشروط في حج النافلة

وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب العمل إلى الله قال: “الصلاة على وقتها، قيل ثم أي، قال؛ بر الوالدين، قيل ثم أي، قال؛ الجهاد في سبيل الله”، والحج نوع من الجهاد.

ولفت إلى أنه إذا كان منع الوالدين لولدهما من الحج، ليس لغرض صحيح، وإنما مجرد تعنت، أو لأنه يكره التدين ويكره المتدينين ولا يريد كما يفعل البعض أن يكون ابنه مستقيما على طاعة الله، هنا لا تجب طاعة الوالدين.

معنى الاستطاعة قديمًا وحديثًا

وأشار إلى أن المراد بالاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج في الوقت الحاضر، عند كثير من الفقهاء هي ملك الزاد والراحلة، وفي عصرنا الحالي هي السيارة والطائرة والسفينة.

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