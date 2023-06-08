توضيح جديد من “تقويم التعليم” حول التسجيل في اختبار التحصيل الاستثنائي

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أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الاستثنائي (الرقمي) لمن لم يسبق له دخول الاختبار ولا يوجد لديه نتيجة سابقة.

وحددت فترة التسجيل من: 4/6/2023 إلى 29/7/2023م، على أن يعقد الاختبار من 6/6/2023م حتى 31/7/2023م، بحسب ما أفادت خدمة “العناية بالمستفيدين” في موقع “تويتر”.

والاختبار التحصيلي واحد من الاختبارات التي يتم إجراؤها بإشراف هيئة التدريب والتعليم، ويتم التسجيل لإجرائه إلكترونيًا من خلال موقع قياس.

تشمل الاختبارات، اختبار ستيب في اللغة الإنجليزية، واختبار القدرات لخريجي الجامعات.

ما هو الاختبار التحصيلي الاستثنائي؟

اختبار يتم إجراءه لطلبة الصف الثالث الثانوى أثناء الدراسة أو قبيل الامتحانات النهائية للعام الدراسي.

-يهدف الاختبار بشكل التعرف على مدى استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية والمواد العلمية المقدمة للمواد الأدبية والنظرية.

-بعد النجاح في الاختبار واحدًا من أهم شروط التقديم للجامعه والقبول في الكليات المختلفة.

أقسام الاختبار التحصيلي الاستثنائي

اولاً: اختبار القسم الادبي في المقررات الدراسية الادبية والنظرية لطلاب الصف الثالث الثانوي.

ثانيًا: اختبار القسم العلمى وهو اختبار يضم كافة المقررات الدراسية المقررة على طلاب الصف الثالث الثانوى العلمى من مواد علمية.

أنواع الاختبار التحصيلي الاستثنائي

-الاختبار المحوسب:

اختبار يتم إجراؤه وتصحيحه إلكترونيًا باستخدام الحاسب الآلي وتحليله بشكل رقمى كامل دون تدخل بشري.

-الاختبار الورقي:

اختبار تقليدي يتم باستخدام ورقة أسئلة، ينم الإجابة فيها عن الأسئلة الواردة في الاختبار، ويقوم المعلم بتصحيحها يدويًا.

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