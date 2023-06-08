هل يحق التقاعد المبكر بعد 27 عاما خدمة؟.. “التأمينات” تجيب

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، توضيحًا هامًا بشأن المعاش المبكر ومدى استحقاقه في سن ٢٧ عامًا.

توفاعلت حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، مع سؤال أحد المتابعين بشأن المعاش المبكر ومدى استحقاقه في سن ٢٧ عاما.

وقال المستفيد: سلام عليكم اللي خدمته 27 سنة يحق لي تقاعد مبكر.

وردا على ذلك ، قالت التأمينات: يستحق المشترك صرف معاش التقاعد عند توفر مدة اشتراك متصلة أو متقطعة في نظام التأمينات لا تقل عن 300 شهر اشتراك للتقاعد المبكر قبل سن الستين، ويمكنك الاطلاع على شروط صرف معاش التقاعد المبكر من خلال الرابط التالي:

bit.ly/2OVVAbS‎

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توضيح هام

في وقت سابق، أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن شروط صرف منحة الزواج لهؤلاء المستفيدين.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، منحة الزواج تُصرف مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات، وذلك بعد تسجيلها الزواج لدى الجهة المختصة.

وأضاف أنه يتم إيقاف المعاش، ويُصرف لها منحة زواج قدرها 18 شهرًا من نصيبها بشكل تلقائي دون حاجة الوريثة لتقديم طلب ويتوقف المعاش آليًا في حال.

خطوات إعادة مبالغ تعويض الدفعة الواحدة

كما كشف أنه يمكن تقديم طلب إعادة مبالغ تعويض الدفعة الواحدة التي سبق صرفها من قبل المشترك باتباع إرشادات الخدمة من خلال زيارة هذا الرابط.

وبينت في الوقت نفسه، أن إعادة الدفعة المستلمة تكون خلال سنة من تاريخ التحاق المشترك بعمله الجديد.

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