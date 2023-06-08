شهادات معتمدة.. “إدراك” تُعلن عن أكتر من 100 دورة مجانية فى مختلف المجالات

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تعلن منصة إدراك عن أكثر من 100 دورة مجانية فى مختلف المجالات، مع تقديم شهادة اجتياز الدورة للمشاركين.

وتشمل الدورات الآتي:

– اللغات

– الاعمال

– التكنولوجيا

– الصحة و التغذية

– التوظيف

– تطوير الذات

– التعليم

– العلوم الانسانية

رابط الدورات (اضغط هنا)

يشار إلى أن إدراك هي منصة للتعليم المفتوح المصدر باللغة العربية. أسستها مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية بالشراكة مع شركة إيديكس عام 2013.

وتهدف إدراك إلى توفير مساقات تعليمية عالية الجودة يقوم على تطوير محتوياتها نخب من خبراء وأكاديمي العالم العربي والعالم, بالإضافة إلى تقديم بعض المساقات العالمية المترجمة للغة العربية.

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رابط التقديم.. أكاديمية منشآت تُعلن عن حزمة من البرامج والدورات المجانية المختلفة