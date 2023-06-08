بالتفاصيل والأرقام.. شروط التسجيل والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن حجم إيرادات الأنشطة السنوي الذي يستوجب التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك ردًا على استفسار لصاحب متجر إلكتروني حول ما إذا كان يجب عليه التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والزكاة؟

حالات التسجيل في القيمة المضافة

وحدد هيئة الزكاة والضريبة، حالات التسجيل في القيمة المضافة على النحو التالي:

-يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000ريال.

-أما الإيرادات التي تتخطى 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي فإنها مؤهلة للتسجيل الاختياري.

-أما الإيرادات التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال غير مؤهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ويتوجب التسجيل خلال 30 يومًا من تاريخ وصول الإيرادات لحد التسجيل الإلزامي.

-كما تخضع جميع السجلات التجارية والرخص لجباية الزكاة إلى أن يتم الشطب أو نقل الملكية أو انتهاء السجل التجاري.

ويمكن الاطلاع على لائحة جباية الزكاة من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

كما تجب الزكاة على المنشآت إذا تمت السنة المالية وهي 12 شهرًا من بداية تاريخ ممارسة النشاط والتي يتم تحديدها بعدة طرق، منها:

-تاريخ السجل التجاري أو الترخيص.

-أو تاريخ إيداع المال في البنك أيهما أسبق.

كما يمكنك التعرف على كيفية تحديد الوعاء الزكوي لمكلفي التقديري، وذلك من خلال الاطلاع على الدليل الارشادي لزكاة مكلفي التقديري عبر الرابط التالي: (اضغط هنا)

وذلك من خلال الاطلاع على الدليل الارشادي لزكاة مكلفي التقديري عبر الرابط التالي: https://t.co/F70DLwnGVf .

يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum — اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) June 7, 2023

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