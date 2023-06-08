كل ما تريد معرفته عن مكافأة نهاية الخدمة وطريقة احتسابها

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تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل.

وأوجب المُشَرِع على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل سواءً كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة.

حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

-الحالات التي يجب فيها تقديم مكافأة نهاية الخدمة:

-العامل المستقيل عن عمله لمدة لا تزيد عن خمس أعوام ولاتقل عن عامين.

-العامل المستقيل عن عمله لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات

-يستحق العامل المكافأة في حالة مرور عشر أعوام أو أكثر من تقديمه الاستقالة من عمله.

-تستحق المرأة العاملة المكافأة في حالة تركها للعمل بعد مرور ستة أشهر من زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع.

-أما في حالة أن العامل قام بترك العمل بسبب قوة جبرية فهو يستحق مكافأة نهاية الخدمة كاملة وفقًا للمادة 87 من قانون نظام العمل السعودي.

-لايحق لصاحب العمل الاتفاق مع العامل على عدم احتساب المبالغ الخاصة بالعمولات التي قد تزيد أو تنقص، وذلك وفقًا لما ورد في المادة 82 من نظام العمل السعودي.

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كيفية حساب نهاية الخدمة في القطاع الحكومي

-يتم احتساب أجر نصف شهر مقابل كل سنة عمل من الخمس سنوت الأولى للموظف في العمل.

-بعد مرور الخمسة أعوام الأولى من الخدمة، يحتسب راتب شهر كامل عن كل سنة عمل.

-إذا كانت مدة خدمة الموظف أكثر من عامين يمنح ثلث المكافأة.

-عند زيادة مدة خدمة الموظف عن خمسة أعوام، يمنح ثلثي المكافأة.

-إذا زادت مدة خدمة الموظف عن عشرة أعوام يمنح كامل المكافأة.

طريقة حساب نهاية الخدمة في القطاع الخاص

-يحتسب أجر نصف شهر عمل عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى في العمل.

-إذا زادت سنوات الخدمة عن خمسة أعوام، يتم احتساب أجر شهر كامل عن كل سنة خدمة.

كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في العقود محددة المدة

يشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد قضى عام أو أكثر في العمل؛ لكي يستحق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة في حالات العقود محددة المدة، على النحو التالي:

-يسقط حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، إذا قلت مدة خدمته عن عام.

-إذا بلغت مدة خدمة العامل أقل من خمسة أعوام، يحصل على أجر 21 يومًا على كل عام عمل.

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كيف تحسب مكافأة نهاية الخدمة؟

-انقر على رابط حاسبة مكافأة نهاية الخدمة (اضغط هنا)

-بعد ذلك قم بتحديد نوع عقد العمل الخاص بك.

– حدد سبب انتهاء العمل سواء تقاعد أو استقالة أو غيره.

-بعد ذك قم بإدخال قيمة الراتب الخاص بك.

-أدخل عدد سنوات الخدمة التي قضيتها في العمل.

-بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة، سيظهر أمامك صفحة متضمنة قيمة مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بك.